أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ يشارك مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة في معرض "توظيف × زاهب 2026"، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي، من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بهدف التواصل مع الكفاءات الوطنية الشابة وتعريفها بالمجالات المهنية والتخصصات العلمية والتقنية المرتبطة بإدارة المواد الخطرة.

وقال محمد مطر الظاهري، من مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة: "تكتسب مشاركتنا الأولى أهمية خاصة، إذ تتيح لنا التعريف بالمهام الحيوية للمركز في تنظيم وإدارة تداول المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، وطبيعة أعماله التي تجمع بين العلوم والتقنيات الحديثة والأدوار التنظيمية والرقابية".

وأضاف: "نطمح إلى أن تفتح هذه المشاركة أمام شبابنا آفاقاً لاكتشاف تخصصات علمية وتقنية واعدة، والتعرف إلى مسارات مهنية قد تكون جديدة على كثير من الخريجين، وتتيح لهم توظيف معارفهم ومؤهلاتهم في مجالات حيوية تسهم في حماية المجتمع والبيئة وندعو شبابنا والمهتمين إلى زيارة جناح المركز في المعرض، والتعرف عن قرب إلى طبيعة عمله والفرص المهنية المرتبطة بتخصصاته".

وتتيح مشاركة المركز للزوار فرصة التعرف إلى اختصاصاته في تنظيم تداول المواد الخطرة والإشراف والرقابة عليها في إمارة أبوظبي، واستكشاف المجالات المرتبطة بأعماله، ومنها التحليل والدراسات، وإدارة المخاطر، والرقابة والامتثال، والتقنيات الرقمية، وما تتطلبه هذه المجالات من معارف ومهارات تخصصية.