أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ تنطلق غداً منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الوصل مع حتا على استاد زعبيل، والثانية العين مع الظفرة على استاد هزاع بن زايد، في جولة تشهد استمرار المنافسة بين فرق المقدمة على صدارة الترتيب.

ويبحث الوصل، صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة، عن استعادة نغمة الانتصارات في الدوري عندما يواجه حتا، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، مستفيداً من فوزه الأخير على النصر بهدفين دون رد في كأس الرابطة.

وأكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق الوصل، جاهزية فريقه لمواجهة حتا، مشدداً على أهمية مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف :"أمامنا مباراة أخرى نسعى فيها لمواصلة الانتصارات، وستكون مواجهة صعبة لعدة أسباب، أبرزها أن فريق حتا لديه مدرب جديد لم يمضِ وقت طويل على توليه المسؤولية، وبدأت أفكاره تظهر بوضوح، وهو ما قد يفرض علينا بعض التحديات".

وقال وليد عبيد مدرب حتا إن مواجهة الوصل على ملعبه من أصعب المباريات، في ظل الدعم الجماهيري الذي يحظى به الفريق، وتعدد مفاتيح اللعب لديه".

وتابع :"الوصل صعب دائماً على ملعبه، وجمهوره يحفز لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم. ندرك تأثير جماهيره وتعدد مفاتيح اللعب لديه، ونحن مستعدون لمواجهته".

وفي المباراة الثانية، يسعى العين، صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة، إلى العودة للانتصارات أمام الظفرة، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، بعد تعادلين أمام الوصل والوحدة وخسارة أمام شباب الأهلي في الجولات الثلاث الماضية.

وقال الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، إن فريقه يستهدف العودة إلى الانتصارات أمام الظفرة، مشدداً على أهمية توحيد الجهود وتقديم أقصى عطاء لحصد النقاط الثلاث.

وتابع :" نعود إلى ملعبنا، و سنعمل على معالجة التفاصيل في أدائنا، ونركز على الجوانب الهجومية والدفاعية والكرات الثابتة، بما يساعدنا على تحقيق هدفنا".

من جانبه، شدد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الظفرة، على طموح فريقه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العين، لافتا إلى إن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيداً صعوبة المواجهة وقوة المنافس، في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها العين، ومنافسته على لقب الدوري.

وتستكمل منافسات الجولة يوم الجمعة، حيث يحل الشارقة، صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين عن الجزيرة المتصدر، ضيفاً على كلباء، صاحب المركز التاسع برصيد 8 نقاط، فيما يستضيف شباب الأهلي، الخامس برصيد 13 نقطة، فريق عجمان، الثامن برصيد 10 نقاط، على استاد راشد.

وتختتم الجولة السبت، بلقاء الجزيرة، المتصدر برصيد 17 نقطة، مع مضيفه خورفكان، صاحب المركز العاشر برصيد 7 نقاط، فيما يلتقي الوحدة، صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة، مع يونايتد، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، ويلعب بني ياس، متذيل الترتيب برصيد نقطتين، أمام النصر، صاحب المركز السابع برصيد 11 نقطة