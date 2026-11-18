الشارقة في 18 نوفمبر /وام/ أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إطار "عربيةٌ لغتي" للطفولة المبكرة الذي أعدّته ليكون مرجعية تربوية موحدة للحضانات الخاصة في إمارة الشارقة ودعم تعليم اللغة العربية للأطفال من عمر الولادة وحتى أربع سنوات بما يسهم في تنمية مهاراتهم اللغوية وترسيخ ارتباطهم بهويتهم الوطنية وثقافتهم الإماراتية منذ السنوات الأولى.

ويأتي إعداد الإطار ضمن جهود الهيئة لتطوير الممارسات التربوية المعنية باللغة العربية في مؤسسات الطفولة المبكرة من خلال توجيهات تراعي طبيعة النمو اللغوي للأطفال واحتياجاتهم في هذه المرحلة وتركز على تنمية مهارات الاستماع والتحدث والتواصل عبر أنشطة تفاعلية تتناسب مع قدراتهم وخصائصهم النمائية.

ويتضمن الإطار أربع مراحل عمرية تبدأ من الولادة وحتى ستة أشهر ثم من ستة إلى اثني عشر شهراً تليها مرحلة الأطفال من سنة إلى سنتين وصولاً إلى المرحلة الرابعة من سنتين إلى أربع سنوات، كما يحدد مخرجات تعلم ومؤشرات نمائية إرشادية لكل مرحلة تساعد المؤسسات التعليمية على متابعة تطور المهارات اللغوية لدى الأطفال ومراعاة الفروق الفردية بينهم.

ويرتكز الإطار على ثمانية مجالات رئيسة للتعلم تشمل اللعب والاستماع والفهم والتحدث والتواصل والوعي الصوتي المبكر والتفاعل مع اللغة من خلال القصص والأناشيد ومهارات ما قبل القراءة والكتابة للأطفال من عمر ثلاث إلى أربع سنوات إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية والانتماء والتعريف بالثقافة الإماراتية والقيم المجتمعية.

وعلى صعيد التطبيق يوجه الإطار إلى دمج اللغة العربية في الأنشطة والممارسات اليومية داخل الحضانات من خلال الحوار واللعب والاستكشاف وسرد القصص والأناشيد لتكون جزءاً من تفاعلات الطفل وخبراته اليومية بدلاً من حصر تعلمها في حصص زمنية مستقلة، كما يبرز دور الأسرة في مواصلة هذه الممارسات في المنزل بما يحقق التكامل بين البيئة التعليمية والحياة الأسرية.

وقال علي الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إن إطار "عربيةٌ لغتي" ينطلق من حرص الهيئة على ترسيخ مكانة اللغة العربية وتعزيز حضورها في مرحلة الطفولة المبكرة انسجاماً مع توجهاتها الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم وبناء شخصية المتعلم المعتز بهويته الوطنية وثقافته.

وأضاف: "نحن نؤمن بأن السنوات الأولى تمثل مرحلة محورية في تأسيس علاقة الطفل بلغته وهو ما يتطلب توفير بيئات تعليمية ثرية ومحفزة تتيح له اكتسابها بصورة طبيعية من خلال التفاعل واللعب والخبرات اليومية بما يدعم نموه اللغوي ويعزز شعوره بالانتماء".

ودعت الهيئة الحضانات الخاصة إلى الاطلاع على إطار "عربيةٌ لغتي" والاسترشاد بما يتضمنه من توجيهات وممارسات تربوية وتوظيفها في تطوير أنشطتها التعليمية في الارتقاء بجودة التجارب اللغوية التي تُقدَّم للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بإمارة الشارقة.