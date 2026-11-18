عجمان في 18 نوفمبر/ وام/ أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن المصداقية تمثل الركيزة الأساسية لقوة الإعلام وحصانة المجتمعات في مواجهة الأزمات والتحديات مشدداً على أن بناء الثقة لا يتحقق بكثرة الرسائل وإنما بالالتزام بالدقة والشفافية ومصارحة الجمهور بالمعلومات المتاحة وتصحيح الأخطاء فور وقوعها.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية بعنوان “من يملك الإشارة” ضمن فعاليات منتدى عجمان للإعلام 2026 “The Signal” بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي والذي انطلقت فعالياته اليوم، بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية وصناع القرار والخبراء والباحثين وممثلي المؤسسات الإعلامية والتقنية.

وقال معاليه إن العقل نعمة عظيمة تستوجب التثبت من المعلومات وإخضاعها للفحص والتمحيص قبل تبنيها أو نشرها مؤكداً أن مسؤولية الإعلام تتجاوز نقل الأخبار إلى حماية الحقيقة وصون ثقة الجمهور بالمعلومة ومصادرها.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تستلهم في مسيرتها نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي رسخ مفهوم الانتماء القائم على المسؤولية والموقف والعمل وأسهمت قيادته الحكيمة في تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات وترسيخ الثقة بالمؤسسات.

وأشاد معاليه بمسيرة عجمان التنموية التي تجمع بين الأصالة والانفتاح على المستقبل مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بما يعزز إسهام الإمارة في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وأوضح أن موثوقية المعلومات لم تعد قضية تقتصر على المتخصصين في القطاع الإعلامي بل أصبحت مسألة يومية تمس مختلف فئات المجتمع في ظل انتشار الرسائل مجهولة المصدر والمقاطع المفبركة والمحتوى المضلل الأمر الذي يفرض على المؤسسات الإعلامية مسؤولية تقديم المعلومات الدقيقة والإجابة عن تساؤلات الجمهور بشفافية.

وأكد أن التطورات المتسارعة في القطاع الإعلامي أظهرت أن نجاح المؤسسات لا يقاس فقط بقدرتها على إنتاج المحتوى وتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور وإنما أيضاً بدقة المعلومات وسرعة وصولها وموثوقية مصادرها لافتاً إلى أن التضليل خلال الأزمات يستغل غياب المعلومات أو تأخرها وقد تسهم صورة مفبركة أو رسالة مجهولة في إثارة القلق والتأثير في القرارات

واستعرض معاليه خمسة مرتكزات رئيسية لتعزيز مسؤولية الإعلام تتمثل في إتاحة المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب وضمان استمرارية الاتصال بالجمهور عبر قنوات متعددة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في حماية الحقيقة وترسيخ بيئة إعلامية جاذبة ومستقرة والاستثمار في الكفاءات البشرية والارتقاء بالمهنية الإعلامية.

وشدد على أهمية وجود مؤسسات إعلامية قريبة من الجمهور وقادرة على توضيح الحقائق المتاحة والإعلان بشفافية عن المعلومات التي لا تزال قيد التحقق ومواكبة المستجدات بما يحد من انتشار الروايات المضللة ويعزز الثقة بالمصادر الرسمية.

وأشار إلى ضرورة تنويع قنوات الاتصال لضمان وصول الرسائل الرسمية في مختلف الظروف من خلال الإذاعة ووسائل البث التقليدية والرسائل النصية والمنصات الرقمية مؤكداً أهمية استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد المحتوى المفبرك والتحقق من مصادره مع الحفاظ على الدور الإنساني في التقدير المهني واتخاذ قرار النشر وصون الخصوصية والحقوق.

وأضاف أن تطوير القطاع يتطلب بيئة تشريعية ومهنية واضحة تحمي الحقوق وتستقطب الكفاءات والشركات المتخصصة وتعزز فرص المنافسة والاستثمار والشراكات الدولية باعتبار الإعلام صناعة عابرة للحدود تتطلب إمكانات قادرة على مواكبة التحولات العالمية.

وأكد أن الاستثمار في الإنسان يظل عنصراً أساسياً في مستقبل الإعلام إذ لا يمكن للخوارزميات أن تحل محل المسؤولية الإنسانية في التحقق من المعلومات والرجوع إلى مصادرها الأصلية وتقديم إجابات دقيقة للجمهور مشيراً إلى أهمية تأهيل الكوادر الإعلامية وتطوير مهاراتها الرقمية وترسيخ ثقافة المساءلة.

وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، إن تجربة دولة الإمارات خلال العام الجاري قدمت نموذجاً في تكامل الوعي المجتمعي والجاهزية المؤسسية من خلال مواصلة الإعلاميين أداء واجبهم في مختلف الظروف وحرص الأسر على التحقق من مصادر الرسائل قبل تداولها واهتمام الشباب بمعرفة مصادر المعلومات واستناد المقيمين إلى الجهات الرسمية في متابعة الأخبار ونقل الطمأنينة إلى أسرهم ومجتمعاتهم.

وأكد أن حماية المجتمع من الشائعات مسؤولية مشتركة لا تقتصر على المؤسسات وإنما تشمل كل فرد من خلال الوعي والتحقق قبل تداول المعلومات، مشيراً إلى أن التماسك بين المواطنين والمقيمين والتكامل بين المؤسسات وأفراد المجتمع يعكسان إحدى القيم الراسخة في النموذج الإماراتي ويؤكدان أن استقرار الوطن مسؤولية مشتركة.

وأوضح أن الخطاب الإعلامي الإماراتي يعكس نهج الدولة القائم على الحوار وتفعيل الدبلوماسية وتغليب الحلول السياسية من خلال نقل الحقائق بدقة وتوضيح المواقف بمسؤولية وهدوء بعيداً عن الانفعال والتصعيد.

وشدد على أهمية الخطاب الإعلامي المسؤول خلال أوقات التوتر لما للكلمة من تأثير يتجاوز لحظة نشرها ويمتد إلى تشكيل وعي المجتمع وصون علاقاته مؤكداً أن المكانة والاحترام يكتسبان بحكمة المواقف ورجاحة العقل والقدرة على قراءة الواقع والتعامل معه بموضوعية.

ولفت إلى أن الجاهزية الإعلامية في دولة الإمارات تستند إلى منظومة مؤسسية متكاملة تشمل تطوير التشريعات وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز التعاون بين المؤسسات مؤكداً أن الجاهزية ليست إنجازاً نهائياً بل قدرة متجددة على الاستجابة للتحولات ومواصلة التطوير.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لخدمة الحقيقة وتطوير أدوات قادرة على تحديد المصادر الأصلية للصور والمحتوى والوصول بالتصحيحات إلى الجمهور الذي تعرض للمعلومات المضللة إلى جانب تطوير تقنيات تحقق تراعي خصوصية اللغة العربية وسياقاتها ودلالاتها.

ودعا معاليه المؤسسات الإعلامية وشركات التقنية والجامعات ومراكز البحث إلى بناء شراكات تسهم في تطوير أدوات تحقق أكثر دقة وأماناً وتدعم العمل الصحفي وتحفظ حق الجمهور في المعرفة.

وأكد معاليه أن تجربة دولة الإمارات عززت القناعة بأن الإعلام جزء أصيل من مسؤولية حماية المجتمع وأن كل معلومة تصدر عن مؤسسة رسمية تمثل التزاماً تجاه الجمهور وثقته الأمر الذي يستدعي مواصلة بناء منظومة إعلامية أكثر كفاءة واستعداداً لمواجهة التضليل بالأدلة والسرعة والمهنية.

وقال إن مستقبل الإعلام لن يتحدد بامتلاك أحدث التقنيات وحدها وإنما بقدرة المؤسسات على توظيفها بمسؤولية والحفاظ على المعايير المهنية والاستمرار في استحقاق ثقة الجمهور مؤكداً انفتاح دولة الإمارات على الشراكات مع الجهات التي تحترم الحقيقة وتقدر المعرفة وتصون حق الناس في الوصول إلى المعلومات.

واختتم معاليه بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستظل شريكاً موثوقاً يؤمن بمسؤولياته ويفي بالتزاماته ويمكن الاعتماد عليه في الأوقات الحاسمة.

وينظم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان منتدى عجمان للإعلام 2026، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على مدى يومي 18 و19 نوفمبر الجاري في مركز الإمارات للضيافة بعجمان بمشاركة 68 متحدثاً من 17 دولة يناقشون عبر 23 جلسة مستقبل الإعلام في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع

ويشهد المنتدى مشاركة 53 جهة وشريكاً من الهيئات الإعلامية والمؤسسات الحكومية المحلية والإقليمية والدولية والجهات العارضة ويتناول تأثيرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في صناعة المحتوى وتشكيل الرأي العام بما يوفر منصة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب واستشراف مستقبل الإعلام