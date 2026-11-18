دبي في 18 نوفمبر/ وام/ أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، مشاركة 43 خيلاً من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في السباق التجريبي الثامن ضمن الموسم الجديد 2026-2027، الذي أقيم اليوم، على مضمار جبل علي في دبي، وتضمن 5 أشواط، منها شوطان لمسافة 1000 متر، وثلاثة أشواط لمسافة 800 متر.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن السباق شهد مشاركة 28 خيلاً عربية أصيلة لم يسبق لها الفوز في السباقات، إلى جانب 6 خيول عربية أصيلة في أشواط مفتوحة، فيما شاركت 9 خيول مهجنة أصيلة في الأشواط المفتوحة.

وأكد راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، تنامي اهتمام الملاك والفرسان بالمشاركة في السباقات التجريبية، لما توفره من بيئة تنافسية تسهم في رفع جاهزية الخيول العربية والمهجنة الأصيلة استعداداً للمشاركة في السباقات الرسمية خلال الموسم.

وأشار إلى حرص اللجان المشرفة في الهيئة على متابعة جميع الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بمشاركة الخيول والفرسان، وتوفير بيئة تنافسية محفزة من خلال إجراءات مرنة تضمن جاهزية واعتماد الخيول المشاركة، بالتعاون مع الملاك، بما يدعم تحقيق أهداف الهيئة في تنظيم سباقات نوعية على مدار الموسم بمختلف مضامير الدولة.