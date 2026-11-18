دبي في 18 نوفمبر/ وام/ نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، منتدى الابتكار والذكاء الاصطناعي لصناعة الأثر 2026، تحت شعار "يصنع الأثر... يتجاوز الفكرة"، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية وخبراء التكنولوجيا وممثلي الشركات التقنية والناشئة ورواد الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بالنسخة التاسعة من هاكاثون الإمارات وتكريم الفرق الفائزة.

وشكل المنتدى الذي اختتم أمس في دبي، منصة للحوار وتبادل الخبرات حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تسريع وتيرة الابتكار، وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية تحقق أثراً ملموساً ومستداماً للمجتمع والاقتصاد.

وركز المنتدى على الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير خدمات حكومية أكثر استباقية وتكاملاً، ورفع كفاءة العمليات، ودعم مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إلى جانب تعزيز الابتكار المتمحور حول الإنسان والأسرة، وتصميم حلول رقمية شاملة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع وأجياله.

وقال سعادة المهندس محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة: "لم يعد الابتكار في العمل الحكومي يقاس بعدد الأفكار والمبادرات، بل بقدرتنا على تحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق تحقق نتائج ملموسة في حياة الأفراد وكفاءة الخدمات. ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، تتسع الفرص أمام الجهات الحكومية لتطوير خدمات أكثر استباقية وتكاملًا، تستجيب لاحتياجات المجتمع وتختصر الإجراءات، مع الحفاظ على الثقة والمسؤولية في توظيف هذه التقنيات".

وأضاف: "يجمع هذا الحدث بين استشراف مستقبل الابتكار والذكاء الاصطناعي والاحتفاء بمخرجات هاكاثون الإمارات، بما يعكس أهمية الانتقال من طرح التحديات وتطوير الأفكار إلى اختبار الحلول وتطبيقها على أرض الواقع. ونحرص في تدرا على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات التقنية والمؤسسات الأكاديمية والمبتكرين، وتوفير فرص تدعم تطوير المشاريع الواعدة وتحويلها إلى قيمة فعلية للمجتمع والاقتصاد".

تضمن المنتدى كلمتين رئيسيتين سلطتا الضوء على توجهات دولة الإمارات نحو تطوير حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأهمية الحوكمة والمعايير الدولية والتعاون بين القطاعات في ضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، وتعظيم أثرها في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.

كما شهد المنتدى، جلسات حوارية، تناولت بناء منظومة متكاملة وتعاونية للذكاء الاصطناعي تجمع الجهات الحكومية والشركات التقنية ورواد الأعمال، ودور البنية التحتية الرقمية والشراكات الاستراتيجية في تسريع تبني الحلول المبتكرة، إلى جانب الأبعاد الإنسانية والمجتمعية للذكاء الاصطناعي ومتطلبات تعزيز الثقة والأمان والمسؤولية في استخدامه.

وفي إطار استعراض التجارب العملية لتحويل التحديات إلى حلول مبتكرة، سلط المنتدى الضوء على رحلة الهيئة العامة للطيران المدني من خلال استعراض تحدي الجهة المطروح ضمن هاكاثون الإمارات، وكيفية تطوير فكرة فريق "اوبتافيا" وتحويلها الى نموذج حل يتماثل مع متطلبات التحدي، بما يعكس أهمية التعاون المباشر بين الجهات الحكومية والمبتكرين لتطوير حلول قابلة للتطبيق.

كما تناولت إحدى الجلسات أهمية الانتقال من المشاركة في الهاكاثونات إلى بناء القدرات والمهارات المستقبلية، من خلال استعراض شركة "بوصلة للتعليم" في تقييم قدرات المشاركين في هاكاثون الإمارات، وتسليط الضوء على دور هذه التجربة في التعرف إلى المهارات والإمكانات، ودعم مسارات التعلم والتطوير المستمر.

وشهد المنتدى كذلك معرضاً للابتكار، استعرض مجموعة من المشاريع والحلول المبتكرة وأتاح للمشاركين فرصة التعرف إلى الأفكار الواعدة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون لتطويرها وتحويلها إلى تطبيقات عملية.

وفي ختام المنتدى، كرّمت تدرا (33) فائزًا في النسخة التاسعة من الهاكاثون، الذي جمع المبتكرين من مختلف الفئات العمرية والقطاعات، ضمن أربعة مسارات رئيسية شملت الجيل الناشئ، والجيل الرائد، ورواد الأعمال، والمبدعين الحكوميين.

وجاءت النسخة التاسعة من هاكاثون الإمارات لتعزز مشاركة الطلبة والشباب ورواد الأعمال والموظفين الحكوميين في ابتكار حلول للتحديات الواقعية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتشجيع التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، وربط الابتكار بالأولويات الوطنية، بما يشمل تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز الشمول الرقمي، وبناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.

ويعكس تنظيم منتدى الابتكار والذكاء الاصطناعي لصناعة الأثر بالتزامن مع شهر الابتكار وتكريم الفائزين بهاكاثون الإمارات التزام تدرا بتعزيز منظومة الابتكار الوطني، وترسيخ ثقافة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمواهب الواعدة، بما يدعم الانتقال من الأفكار الى التطبيقات العملية، ويسهم في بناء مستقبل رقمي أكثر ذكاءً واستدامة.