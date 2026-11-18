أبوظبي في 18 نوفمبر/وام/ أكد خليل المنصوري، الرئيس التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، أن منتدى الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية يشكل منصة لتعزيز فرص الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الأفريقية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الوطنية لتوسيع أعمالها دولياً، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال المنصوري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش المنتدى الذي ينظمه مكتب أبوظبي للصادرات، إن المنتدى يأتي في إطار دعم مبادرة «الذكاء الاصطناعي في أفريقيا من أجل التنمية» لافتا إلى أن المكتب يتطلع إلى زيادة حجم الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، وبالأخص الأسواق الأفريقية، في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن أهداف المبادرة تتجاوز دعم الصادرات في هذا القطاع لتشمل تعزيز الصادرات الإماراتية بمختلف مجالاتها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في قطاعات الزراعة والتعليم والصحة.

وقال إن المبادرة تقوم على بناء شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال ربط الحكومات والبنوك والشركات في الدول الأفريقية بالمصدرين الإماراتيين، بما يتيح تطوير فرص التعاون وتوفير التمويل اللازم للمشاريع، عبر مكتب أبوظبي للصادرات، وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشركاء في أفريقيا، وتفتح في الوقت ذاته أسواقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية.

وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات أرست حضوراً مبكراً في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق أول وزارة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وتأسيس أول جامعة متخصصة في هذا المجال، لافتاً إلى أن ما يشهده القطاع اليوم من نتائج واستثمارات يعكس الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لتطويره وتعزيز مساهمته في مختلف القطاعات.

وأكد تطلع المكتب إلى استكشاف المزيد من الفرص مع الدول والشركات العالمية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الشراكات الدولية ويدعم نمو الصادرات الإماراتية.