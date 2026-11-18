عجمان في 18 نوفمبر/وام/ سيطرت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان التابع للهيئة الاتحادية للاسعاف والدفاع المدني، وكوادر من القيادة العامة لشرطة عجمان، على حريق نشب في مصنع توابل بمنطقة الصناعية الجديدة 2 من دون تسجيل إصابات.

وقالت الإدارة إن بلاغاً ورد إلى منصة عمليات الشرطة يفيد بوجود حريق بمصنع يعمل في نشاط التوابل مكون من 13 بوابة، وتبلغ مساحاته 360.000 قدم مربع في منطقة الصناعية الجديدة 2، فانتقلت فرق من الإدارة العامة للدفاع المدني والإسعاف لموقع الحريق خلال زمن استجابة بلغ أربع دقائق من تلقيها البلاغ.

وباشرت فرق الدفاع المدني التصدي للحريق، ونجحت في السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة دون تسجيل إصابات.