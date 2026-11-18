أبوظبي في 18 نوفمبر /وام/ اختتمت أكاديمية الفضاء الوطنية، التابعة لوكالة الإمارات للفضاء، فعاليات "سات فورج الإمارات 2026: التحدي الوطني للجامعات في هندسة وتصميم الأقمار الاصطناعية"، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تنمية مهارات طلبة الجامعات في مجال هندسة الأقمار الاصطناعية.

واستقطب التحدي 317 طالباً وطالبة من 29 جنسية، بينهم 131 طالباً وطالبة من مواطني دولة الإمارات، ضمن 89 فريقاً من 20 جامعة، تمثل إمارات الدولة السبع.

وتأهلت أفضل 10 فرق إلى المرحلة النهائية، حيث استعرضت مشاريعها أمام لجنة التحكيم في 10 نوفمبر الجاري، في حرم جامعة أبوظبي في مدينة العين.

وحصد فريق "WALL-E" من جامعة أبوظبي المركز الأول، فيما حل فريق "Hilal" من بوليتكنيك أبوظبي – مدينة محمد بن زايد في المركز الثاني، وفريق "404" الذي ضم ممثلين عن كل من جامعة الشارقة وجامعة خليفة وجامعة أبوظبي في المركز الثالث، بينما نال فريق "STELLA" من جامعة عجمان جائزة المشروع الأكثر ابتكاراً وقابلية للتطبيق في القطاع.

وأقيم حفل توزيع الجوائز بحضور البروفيسور باري أوماهوني، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الأكاديمية، والدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في الجامعة.

وقال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن الكفاءات الوطنية تعد الركيزة الأساسية لتحويل طموحات دولة الإمارات في قطاع الفضاء إلى قدرات وإنجازات ملموسة، وهو ما تنسجم معه مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لاستقطاب وتنمية المواهب في هذا القطاع، لافتا إلى أن المبادرات الوطنية مثل "سات فورج" تأتي لترجمة هذه التوجهات إلى خطوات عملية؛ إذ تتيح للطلبة تحويل شغفهم بعلوم الفضاء إلى مهارات وخبرات عملية تؤهلهم لبناء مستقبلهم المهني في هذا القطاع.

وأضاف: "كل مهندس نسهم في تأهيله داخل الدولة يعزز قدرتنا الوطنية على تصميم الأنظمة الفضائية وتطويرها وتشغيلها، ويدعم نمو اقتصاد فضائي قائم على الكفاءات الوطنية".

ونظمت الأكاديمية التحدي بالتعاون مع كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، وسبيس بوينت، والفرع الطلابي لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في جامعة أبوظبي، ضمن أنشطتها خلال شهر الإمارات للابتكار، بهدف دعم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتنمية القدرات الوطنية في قطاع الفضاء.

وتحت شعار "نتعلم، نبني، نختبر، نبتكر"، عملت فرق مكونة من طالبين إلى أربعة طلاب، تضم كل منها عضواً إماراتياً واحداً على الأقل، على تصميم مهام لرصد الأرض باستخدام نموذج قمر اصطناعي مكعب من فئة (1U CubeSat)، يبلغ طول ضلعه 10 سنتيمترات. وخاضت الفرق مختلف مراحل تطوير المهمة، بدءاً من تحديد فكرتها وتصميمها ومحاكاتها، وصولاً إلى بناء نموذج أولي يعمل، وربطه بلوحات بيانات تفاعلية طُورت باستخدام أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

واستعرضت الفرق العشرة المتأهلة، خلال المرحلة النهائية، نماذج أقمارها الاصطناعية ومفاهيم مهامها ولوحات البيانات التفاعلية أمام لجنة تحكيم ضمت ثمانية خبراء ومختصين من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركات العاملة في قطاع الفضاء. وشارك في اللجنة المهندس حامد الهاشمي، من وكالة الإمارات للفضاء، ومحمود العوضي، من مركز محمد بن راشد للفضاء، وصالح العامري، وألفريدو كابوبيانكي، من "فضاء" التابعة لمجموعة "إيدج"، ومحمد الكندي، ولارا فرنانديز، من "سبيس 42"، والمهندس ناصر الراشدي، من أكاديمية الفضاء الوطنية، وعبدالله السلماني من "سبيس بوينت".

وتضمن البرنامج عرضاً تعريفياً قدمه المهندس حامد الهاشمي، مدير المشاريع الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء ومدير المسبار والحـمولات في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، تناول خلاله مهمات دولة الإمارات الفضائية.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، إن الجامعة تحرص من خلال مبادرات مثل "سات فورج الإمارات 2026"، على توفير بيئة تعليمية تتيح للطلبة توظيف معارفهم الهندسية والتقنيات الناشئة لمواجهة التحديات الواقعية، مضيفا أن التعاون مع أكاديمية الفضاء الوطنية يؤكد التزام الجامعة بإعداد كفاءات مؤهلة للمستقبل، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتطوير قطاع فضائي رائد قائم على الابتكار.

من جانبه، قال المهندس ناصر الراشدي، مدير أكاديمية الفضاء الوطنية، إن الأكاديمية تؤمن بأهمية التعليم القائم على الابتكار والتجربة والتطبيق العملي، الذي يحوّل المعرفة إلى مهارات، والأفكار إلى إنجازات، لافتا إلى أن طلبة الإمارات أثبتوا في "سات فورج الإمارات 2026"، قدرتهم على تصميم وبناء نماذج أقمار اصطناعية وتطوير لوحات بيانات تفاعلية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن هذه التقنيات تسرّع الابتكار، لكن الفهم الهندسي والإبداع البشري يظلان أساس الإنجاز الحقيقي.

واعرب عن الفخر بأبناء الإمارات الذين لا يكتفون بتعلّم علوم الفضاء ومهاراته، بل يطبقونها ويسهمون في صناعة مستقبل القطاع.

وقال عبدالله السلماني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سبيس بوينت"، إن ما ميّز "سات فورج الإمارات 2026" هو رحلة الطلبة من التعلّم والمحاكاة إلى البناء والاختبار الفعلي؛ إذ تعلموا إلى جانب تطوير مهاراتهم في الإلكترونيات والتركيب الميكانيكي والبرمجة، اتخاذ قرارات هندسية واقعية، وإدارة الميزانيات والموارد، واختيار المكونات المناسبة، والعمل ضمن فرق ومواجهة التحديات التقنية تحت إشراف مختصين في قطاع الفضاء.

وعبرت ليلى الخواجة، عضوة فريق "WALL-E" من جامعة أبوظبي، عن سعادتها وزميلتيها بالفوز بالمركز الأول، متوجهة بالشكر إلى أكاديمية الفضاء الوطنية على تنظيم هذا التحدي، مشيرة إلى أن التجربة كانت متميزة.