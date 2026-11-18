بروكسل في 18 نوفمبر/ وام/ شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة سعادة علي عبدالله الأحمد، الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي، في أعمال منتدى شومان للأمن والدفاع لعام 2026 في نسخته الثالثة، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، خلال الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر 2026.

واستقطب المنتدى كبار صناع القرار من أكثر من 85 دولة شريكة، إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء والباحثين ومراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تبادل الرؤى والخبرات، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الدولية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وتضمنت أجندة المنتدى جلسات نقاشية تناولت عدداً من القضايا الأمنية والدفاعية، أبرزها تعزيز التعاون الأمني والدفاعي الدولي، ومواجهة التحديات والتهديدات الأمنية الناشئة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.