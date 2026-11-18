أبوظبي في 18 نوفمبر /وام/ افتتح مركز جامع الشيخ زايد الكبير، يوم أمس الثلاثاء، معرض "ملامح فنية: فنون تتجاوز الزمان وتعانق الثقافات" في نسخته الرابعة، ضمن فعاليات "أسبوع الفن الإسلامي"، التي تتضمن ورشا فنية تفاعلية، وتقام بالتزامن مع اليوم العالمي للفن الإسلامي، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 2019، ويوافق 18 نوفمبر من كل عام.

وتأتي المبادرة في إطار رسالة المركز الحضارية وجهوده الرامية إلى التعريف بالفنون الإسلامية وصون موروثها، وإبراز امتداد تأثيرها في الإبداع المعاصر، من خلال إتاحة المجال أمام الشباب لتقديم رؤاهم الفنية المستلهمة من جماليات الخط والزخرفة والعمارة الإسلامية.

ويؤمن المركز بأن الفنون لغة تواصل مشتركة بين الشعوب والثقافات على تنوعها، وهو ما يتجلى في جامع الشيخ زايد الكبير الذي اجتمعت في عمارته وزخارفه فنون من حضارات متعددة تحمل بصمات فنانين وحرفيين من أنحاء العالم.

وقال سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، إن اليوم العالمي للفن الإسلامي يجسد القيم التي تؤمن بها دولة الإمارات، والتي يحرص المركز على ترسيخها، وفي مقدمتها دور الفنون في تعزيز الحوار الحضاري ومد جسور التواصل بين الثقافات، لافتا إلى أن الفن الإسلامي، بما يحمله من جماليات الخط والزخرفة والعمارة، ليس مجرد إرث تاريخي، بل لغة إنسانية حية تعبر عن قيم التسامح والتعايش والانفتاح.

وأضاف: "انطلاقاً من مسؤوليتنا الثقافية، نحرص على دعم المبادرات التي تبرز أبعاد هذا الفن الجمالية والإنسانية، وتسلط الضوء على إرثه العريق المتجذر في ثقافة دولة الإمارات وهويتها الوطنية، من خلال تقديمه برؤى معاصرة تواكب روح العصر، وتسهم في إثراء معرفة ضيوف المركز من مختلف الثقافات بالحضارة الإسلامية وإسهاماتها الفنية".

ويقام معرض "ملامح فنية: فنون تتجاوز الزمان وتعانق الثقافات" في "قبة السلام"، ويضم أعمالًا فنية تشكيلية تنافس بها طلبة الجامعات في الدولة ضمن مسابقة أطلقها المركز؛ حيث تشارك فيه جامعة زايد، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة أبوظبي.

ويعكس المعرض حرص المركز على تعزيز شراكاته مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وإتاحة الفرص أمام الشباب لإبراز مواهبهم وتطوير تجاربهم الإبداعية، بما يوثق ارتباطهم بالموروث الحضاري الإسلامي، ويشجعهم على استكشاف إمكاناته في التعبير الفني المعاصر.

وأعقبت افتتاح المعرض جلسة حوارية قدم خلالها الطلبة المشاركون أعمالهم، وتناولوا الأفكار التي استلهموها من الفنون الإسلامية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، حيث ناقشت الجلسة ثراء هذا الموروث وأثره في الحضارة الإنسانية، وسبل توظيف عناصره في الممارسات الفنية المعاصرة.

وكرّم المركز الطالبات الفائزات من المشاركات بأعمالهن الفنية في المعرض؛ حيث ذهب المركز الأول مناصفة لعمل من إعداد الطالبتين جنة أشرف مختار، وغدير مدني، من جامعة نيويورك أبوظبي، وآخر من إعداد الطالبة إيمان عبدالمجيد الزبيدي، من جامعة أبوظبي، فيما حلّت في المركز الثاني الطالبة مريم علي الفلاسي، من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وفي المركز الثالث الطالبة مريم سعيد المحيربي، من جامعة زايد.

وتضمنت فعاليات المعرض اليوم تنظيم ورشة للخط العربي التي أتاحت للمشاركين التعرف إلى جماليات الحروف العربية وفنون تشكيلها، في حين يُختتم الأسبوع يوم غد الخميس بورشة للرسم على قطع السيراميك وتلوينها، تقام بالتعاون مع أحد متاجر سوق الجامع، في تجربة تفاعلية تتيح للجمهور استكشاف الزخارف الإسلامية وتطبيقها بأساليب إبداعية.