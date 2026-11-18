بروكسل في 18 نوفمبر/ وام / قالت المفوضية الأوروبية إنها تعتزم إطلاق مكتب متخصص للعقوبات اعتباراً من 16 يناير 2027، يتولى تنسيق مختلف مراحل أنظمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، بما يشمل تصميمها وتنفيذها ومراقبتها، وتعزيز إجراءات مكافحة التحايل عليها، في خطوة تهدف إلى زيادة فاعلية التدابير الأوروبية وتوحيد تطبيقها في الدول الأعضاء.

وسيتولى المكتب الجديد، الذي سيعمل من بروكسل ضمن الهيكل المؤسسي للمفوضية الأوروبية، الإشراف على تدابير تشمل تجميد الأصول وحظر الدخول إلى أراضي الاتحاد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على تنفيذ العقوبات وتعزيز التعاون مع الدول الثالثة لمنع استخدام أراضيها ممراً للالتفاف على القيود الأوروبية.

وقالت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، ماريا لويس ألبوكيركي، إن فاعلية العقوبات ترتبط بقدرة الاتحاد على تنفيذها وتطبيقها، مؤكدة أن اعتماد نهج أوروبي أكثر قوة وتنسيقاً سيعزز تأثير العقوبات ومصداقية السياسة الخارجية للتكتل.

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