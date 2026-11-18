أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ بحث وفد الاتحاد الدولي للفروسية، استعدادات قرية بوذيب العالمية للقدرة في منطقة الختم، لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل لعام 2026، المقررة من 14 إلى 20 ديسمبر المقبل.

كما اطلع خلال اجتماع أمس، بقرية بوذيب العالمية للقدرة في الختم مع مسؤولي اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واللجنة العليا المنظمة وقرية بوذيب، على آخر الاستعدادات الجارية والترتيبات الفنية واللوجستية بالقرية، ومسارات السباق، وموعد وصول الخيول، والتجهيزات التقنية والبيطرية، والموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة.

واستعرض وفد الاتحاد الدولي مع مسؤولي المنتخبات المشاركة في البطولة، متطلباتها والإجابة على كافة الاستفسارات المرتبطة بوصول الخيول، والجوانب الفنية وغيرها من الإجراءات التي تسبق انطلاق البطولة في قرية بوذيب العالمية للقدرة.

وأكد الدكتور عبدالله أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة القدرة، أن الاستعدادات لاستضافة الحدث بدأت منذ الإعلان عن فوز ملف دولة الإمارات باستضافة البطولة، من خلال اللجان الخاصة بالبطولة، والترتيبات المرتبطة بالاستضافة، والتنسيق مع كافة الدوائر المحلية، ووضع الجدول الزمني لكافة الإجراءات المقررة.

وأشار إلى أن مسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية عبروا عن تقديرهم لكافة الجهود المبذولة من اتحاد الإمارات للفروسية، واللجنة العليا المنظمة، واطلعوا على التجهيزات المقررة في قرية بوذيب العالمية، من خلال الزيارات الميدانية للاطلاع على المرافق المختلفة.

وحضر الاجتماع عبدالله أحمد الشيخ، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في قرية وأكاديمية بوذيب للفروسية، ولارا صوايا مديرة التسويق في بطولة العالم للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق في الاتحاد بجانب أحمد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وإسراء الشمري رئيس الإعلام بالاتحاد.

كما حضره فيكتوريا تشيتشيتكينا مديرة قسم القدرة والتحمل في الاتحاد الدولي للفروسية، وشارون دو بليسيس رئيسة لجنة التحكيم الأرضية في البطولات الدولية للقدرة والتحمل، ولادا فوجتكوفا المندوبة الفنية، بجانب عدد من مسؤولي المنتخبات المشاركة في البطولة.