أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ نظّم مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، منتدى "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" في أبوظبي، والذي يستعرض مسارات توظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات التنموية على امتداد القارة الأفريقية، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الإماراتية، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية،وسفراء الدول الإفريقية، وقادة قطاع التكنولوجيا، ومجموعة من المؤسسات الأكاديمية، والشركاء في مجال التنمية.

وتناولت الفعالية سبل تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي المطوّرة في دولة الإمارات إلى حلول عملية تلبي الأولويات التنموية، وتوسيع نطاق تطبيقها في القطاعات الرئيسية والأسواق العالمية.

وألقى سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، الكلمة الافتتاحية، مسلطاً الضوء على فرص الربط بين الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والأولويات التنموية والتعاون الاقتصادي الدولي.

وقال السويدي: "يوفّر الذكاء الاصطناعي فرصة لإعادة النظر في أساليب معالجة التحديات التنموية وابتكار مسارات جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومن شأن الربط بين الابتكار والتمويل التنموي والإمكانات التي يتمتع بها المصدّرون الإماراتيون المساهمة في تقديم حلول عملية تلبي احتياجات الدول الشريكة، وتعزز التعاون الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة للتقدّم المشترك".

وأكد معالي منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 انترناشيونال، قدرة الذكاء الاصطناعي على فتح آفاق تنموية جديدة في أفريقيا، وذلك خلال كلمته الرئيسية بعنوان "من الطموح في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الأثر التنموي: إطلاق الإمكانات التنموية لأفريقيا من خلال الذكاء الاصطناعي".

وقال معاليه: "لا تقوم التنمية الحقيقية على نقل التكنولوجيا فحسب، بل على إيجاد فرص يمكن للدول البناء عليها لأجيال قادمة. ومن خلال شراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات، نعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأفريقية لتحويل الطموحات إلى تقدم ملموس، وتعزيز القدرات المحلية، ودعم أولوياتها التنموية. ونؤمن بأن قيمة الشراكة لا تُقاس بما تحققه اليوم فحسب، بل بما تؤسسه من مقومات تمكّن الدول من رسم ملامح مستقبلها بنفسها".

وتواصلت النقاشات من خلال جلسة حوارية بعنوان "المصدّرون الإماراتيون وقطاع الذكاء الاصطناعي: تجارب من الواقع"، بمشاركة ممثلين عن بريسايت وإنسبشن42 وأوربت ووركس ومعهد الابتكار التكنولوجي. واستناداً إلى خبراتهم في تطوير التكنولوجيا وتسويقها وتصديرها، استعرض المشاركون الفرص المتاحة لحلول الذكاء الاصطناعي المطوّرة في دولة الإمارات في الأسواق العالمية، إلى جانب التحديات العملية المرتبطة بالانتقال بهذه التقنيات من مرحلة الابتكار إلى التطبيق.

وفي هذا السياق، قال سالم العلوي، نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة أوربت ووركس: "يتيح الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء فرصاً كبيرة لمعالجة التحديات الواقعية. فمن خلال قدرات الأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكننا توفير بيانات وتحليلات أسرع وأكثر دقة في مجالات مثل تطوير البنية التحتية، والرصد البيئي، وإدارة الموارد الطبيعية. ويساعد ذلك الحكومات والمؤسسات على اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات أكثر دقة، ويفتح في الوقت نفسه آفاقاً جديدة للابتكار في مختلف القطاعات".

وانطلاقاً من دور مصدّري التكنولوجيا، ركّزت الجلسة الحوارية التي نظّمتها شركة مارش بعنوان "تمويل المستقبل الرقمي لأفريقيا" على الآليات المالية اللازمة لدعم التوسع في البنية التحتية الرقمية في أنحاء القارة. وبمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وشركة MSIG USA، ومكتب أبوظبي للصادرات، وبحثت الجلسة سبل الاستفادة من التمويل والتأمين والحدّ من المخاطر لمعالجة معوقات الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين وتسريع توظيف التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي المتنامي في أفريقيا.

وأثناء حديثه عن أهمية الحد من المخاطر في تمويل البنية التحتية الرقمية، قال أليستير ماكلاود، مسؤول مخاطر الائتمان المهيكل والمخاطر السياسية لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في مارش: "يتطلب تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد التكنولوجيا ورأس المال، إذ يعتمد على التعاون بين الجهات المطورة للمشاريع، والمقرضين، والحكومات، والجهات المقدمة لحلول إدارة المخاطر. ويمكن للتأمين ضد المخاطر السياسية ومخاطر الائتمان أن يسهم في تعزيز قابلية المشاريع للتمويل من خلال معالجة مخاطر مثل نزع الملكية وعدم السداد، بما يمنح المستثمرين والمقرضين ثقة أكبر في تمويل المشاريع في الأسواق الناشئة".

وقالت ستيفانيا إلينا، مسؤول أول – تمويل الصادرات والتمويل المهيكل في مكتب أبوظبي للصادرات: "يرتكز نهجنا على الجمع بين التكنولوجيا والتمويل ضمن منظومة متكاملة، بما يساعد الدول الأفريقية على الوصول إلى الحلول التي تحتاجها، ويفتح في الوقت نفسه فرصاً جديدة أمام المصدرين الإماراتيين. ومن خلال شراكاتنا مع مؤسسات التمويل التنموي ومزودي خدمات التأمين، يمكننا توسيع قدراتنا التمويلية ودعم المشاريع التي قد تواجهتحديات تعيق الاستثمار فيها. ويشكل ذلك جانباً مهماً من دورنا في دعم الشركات الإماراتية للتوسع في الأسواق الأفريقية والمساهمة في مسيرة التنمية في القارة".

وتناول البرنامج التطبيقات المجتمعية الأوسع للذكاء الاصطناعي من خلال جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل أثر إيجابي"، والتي جمعت خبراء من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومختبر جهاز أبوظبي للاستثمار وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. واستعرضت الجلسة سبل تحويل التقدّم في أبحاث الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية تسهم في معالجة التحديات التنموية وتحقيق فوائد للمجتمعات.

وقال وديع آيت حمزة، مدير برامج القيادة – الأكاديمية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "لا يقتصر تبني الذكاء الاصطناعي على إدخال تقنيات جديدة إلى المؤسسات القائمة، بل يتطلب من القيادات فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي وحدوده، واتخاذ القرارات السليمة، وإعادة النظر في أساليب عمل مؤسساتهم. كما ينبغي ألا يقتصر بناء هذه القدرات على الفرق التقنية، إذ تزداد أهمية الإلمام بالذكاء الاصطناعي على مستوى مختلف فئات القوى العاملة. ومع تطور العمليات، ستتطور المهارات التي يحتاج إليها الأفراد، ما يجعل التعلم المستمر والاستثمار في الكفاءات البشرية أمراً أساسياً لضمان أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات البشرية".

وسلّط المنتدى الضوء على أهمية إشراك الشباب وتمكينهم من الإسهام في رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي، وذلك تقديراً لدورهم المحوري في تطوير حلول مبتكرة للتصدي للتحديات التنموية.

وتدعم الفعالية مبادرة دولة الإمارات التي أطلقتها بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية" في أفريقيا، والتي تهدف إلى تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية بين الإمارات والدول الأفريقية. وتجمع المبادرة بين التمويل التنموي والتقنيات المتقدّمة لدعم مسارات تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاعات متنوعة، تشمل التعليم والزراعة والرعاية الصحية والطاقة

ويهدف مكتب أبوظبي للصادرات، من خلال دمج التمويل المخصّص للصادرات والخبرات التكنولوجية، إلى مساعدة شركات التكنولوجيا الإماراتية على التوسع في الأسواق العالمية ودعم الدول الشريكة في تلبية أولوياتها التنموية. وانطلاقاً من هذا النهج، يساهم المكتب في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية وتعزيز الشراكات الاقتصادية المستدامة بين دولة الإمارات والقارة السمراء.