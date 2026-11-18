دبي في 18 نوفمبر /وام/ أطلقت بلدية دبي "DM Disrupt" كمسرّع عالمي لتطبيق الإشارات الضعيفة في العمل البلدي، يهدف إلى اختصار المسافة بين استشراف المستقبل وتطبيق الحلول على أرض الواقع، من خلال رصد التحولات والتوجهات التي قد تؤثر في المدينة وتحويلها إلى تحديات تفتح أمام مبتكري العالم المجال لتقديم حلول مبتكرة في مسارات العمل البلدي.

وتتضمن المبادرة طرح 37 تحدياً أمام مُبتكري العالم وتنفيذ 10 تجارب خلال 90 يوماً ضمن 20 مجالًا حيويًا في المدينة، بالشراكة مع صندوق دبي لتطوير المستقبل وبمشاركة شركاء من القطاع الخاص لتجربة حلول جاهزة في المدينة.

ويأتي إطلاق المسرّع ضمن مشاركة بلدية دبي بصفتها شريكاً إستراتيجياً في "أسبوع دبي للمستقبل" 2026 تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل" وفي إطار جهودها لتعزيز جاهزية المدينة للتحولات المستقبلية وتطوير أساليب التخطيط الحضري وإدارة المدينة وتسريع تبني الحلول التي ترفع كفاءة العمليات البلدية.

ويترجم "DM Disrupt" نهج البلدية في الانتقال من الاستشراف إلى اختبار الاستجابات المناسبة لها والاستفادة من الخبرات والابتكارات العالمية في تطوير المدينة.

وتقوم المبادرة على منظومة مترابطة تبدأ من مرصد المستقبل الذي يرصد الإشارات الضعيفة ويحدد الفرص والتحديات ذات الأولوية ثم يحوّلها إلى سجل موحد للتحديات التي يمكن طرحها أمام المبتكرين والجهات المتخصصة حول العالم.

وأعلنت البلدية عن شراكتها مع "صندوق دبي لتطوير المستقبل" لدعم تجربة الحلول الجاهزة واختبارها والاستفادة من إمكانات البلدية ومواقعها وبياناتها واختصاصاتها التشغيلية.

وتستهدف المبادرة تنفيذ 10 تجارب خلال 90 يوماً على أن تُرصد نتائجها لتغذية عملية تحديد الأولويات وتطوير القرارات والممارسات البلدية.

وتمنح هذه المنظومة مبتكري العالم فرصة للعمل على تحديات واقعية ترتبط باحتياجات المدينة ومستقبلها بدلا من الاكتفاء بتقديم أفكار أو حلول نظرية؛ إذ تتيح لهم اختبار ابتكاراتهم في بيئة تشغيلية فعلية والاستفادة من نتائج التجارب في تطوير الحلول وتعزيز قابليتها للتطبيق والتوسع، كما تدعم تطوير أنظمة العمل الرقمية والتنافسية وتسهم في الارتقاء بالتخطيط الحضري واستدامة المنظومة البنائية بما يواكب تطلعات دبي في أن تكون نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل.

وأكدت المهندسة فداء الحمادي، مدير إدارة الإستراتيجية والتطوير المؤسسي في بلدية دبي أن إطلاق مسرع "DM Disrupt" يعكس نهج البلدية ومنظومتها المؤسسية التي تربط المعرفة بالعمل وتستفيد من الابتكار العالمي لتطوير إدارة عمليات المدينة ورفع جاهزيتها للمستقبل.

وقالت الحمادي "إن هدفنا أن نختصر المسافة بين المستقبل والميدان وأن نسرّع وصول تبني الحلول من مصادر الابتكار حول العالم إلى بيئة العمل البلدي حيث يمكن اختبارها وقياس أثرها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المدينة. فالحلول موجودة في العالم والفارق يكمن في قدرتنا على رصد ما يقترب من المدينة وتحديد التحديات التي تستحق المعالجة ثم إتاحة المجال للمبتكرين لتقديم حلول قابلة للتطبيق وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة لسكان دبي وزوارها".

وأضافت أن هذا المسرّع يعد حلقة مهمة في منظومة بلدية دبي للجاهزية للمستقبل، حيث يتم من خلاله توظيف الاختصاصات والمواقع والبيانات لتجربة الحلول وتحويل نتائجها إلى قرارات وممارسات تطور العمل البلدي.

ويجسد إطلاق "DM Disrupt" توجه بلدية دبي نحو تطوير نموذج استباقي لإدارة المدينة يجمع بين استشراف المستقبل والابتكار والتعاون الدولي والتطبيق العملي ويعزز قدرتها على الاستفادة من التحولات العالمية وتوظيفها في تطوير منظومة العمل البلدي بما يعزز ريادة دبي نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل التي تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتها التنموية.