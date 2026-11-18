دبي في 18 نوفمبر/ وام/ استعرضت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، خلال مشاركتها في النسخة الخامسة للقمة الشرطية العالمية، برامجها ومبادراتها لتعزيز التثقيف المروري ونشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، والحد من الحوادث والوفيات، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل المروري.

وقال العقيد طلال عبد الله المنصوري، مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن المشاركة تضمنت ورشاً توعوية تناولت تراكم المخالفات المرورية وآليات تسويتها وإجراءات سدادها، إلى جانب ورشة استعرضت مستقبل التنقل والتوجهات المرتبطة بتطوير منظومة النقل الذكي والمركبات ذاتية القيادة.

وأضاف أن شرطة دبي عرضت منصة «أمان Roads»، التي توفر مواد تثقيفية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتتضمن معلومات عن المخالفات والظواهر المرورية والحملات التوعوية التي تنفذها الإدارة على مدار العام، مشيراً إلى التفاعل الإيجابي من الجمهور مع الورش والمواد المقدمة.

وأوضح أن الإدارة تنفذ حملات توعوية سنوية تستهدف أبرز مسببات الحوادث المرورية، إلى جانب حملات أخرى وفقاً للظواهر والسلوكيات التي تستدعي التدخل، وذلك في إطار جهود شرطة دبي لخفض الوفيات المرورية وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.

وأشار إلى أن قياس أثر هذه الحملات يعتمد على متابعة تفاعل الجمهور وتحليل الإحصائيات والنتائج المترتبة على المحاضرات والبرامج التوعوية، بما يسهم في تطوير المبادرات وتحسين فاعليتها.

ولفت إلى أن الإدارة تحرص على إشراك الجمهور في جهود التوعية من خلال مسابقات تفاعلية عبر منصة «أمان Roads»، تتيح للمشاركين الإجابة عن 10 أسئلة والدخول في سحب على جوائز، بهدف زيادة عدد المستفيدين من المواد التثقيفية وتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية.

وأكد أن الأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي تدعم تطوير العمل المروري، من خلال تحليل البيانات وتصنيف المخالفات ورصد الظواهر والمشكلات المرورية، بما يساعد على تحديد التحديات والتعامل معها بكفاءة.

وشدد على أن تعزيز السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، تتطلب إلى جانب جهود التوعية والجهات المعنية، التزام السائقين ومستخدمي الطريق بالقواعد والأنظمة المرورية، وتجنب السلوكيات التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.