دبي في 18 نوفمبر /وام/ أكّد قادة قطاع الطاقة المشاركين في مؤتمر الشرق الأوسط للغاز، الذي عُقد اليوم في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي، أَنَّ تعزيز المرونة والقدرة على الصمود أصبح مسألةً مصيريةً لقطاع الغاز في الشرق الأوسط تُضاهي أهداف النمو أهميةً، وأن تحقيق ذلك سيتطلب استثمارات تزيد على 200 مليار دولار في الإمدادات المحلية والربط عبر الحدود، وحماية البنية التحتية.

وجمعت الدورة الثانية من المؤتمر التي عقدت تحت عنوان "شراكات تحرك مسار التقدم: تطوير البنية التحتية للغاز عبر الشرق الأوسط" أكثر من 150 من كبار واضعي السياسات والتنفيذيين من شركات النفط الوطنية والدولية الرائدة والمستثمرين ومطوري البنية التحتية، لبحث المستجدات والموازين الجديدة التي تسود قطاع الغاز في المنطقة ومناقشة تأثيراتها على أنشطة المنبع والغاز الحبيس والتمويل والتحالفات الدولية ومستقبل الغاز في العراق.

ونظمت المؤتمر شركة بتروليوم إيكونوميست، بالشراكة مع الراعي المضيف شركة نفط الهلال، وضمت قائمة المتحدثين فيه كبار التنفيذيين من "أدنوك للغاز" و"XRG" و"دانة غاز" و"بابكو إنرجيز" ومنتدى الطاقة الدولي، وقادة بارزين من قطاع تمويل الطاقة و"KKR" و"Aberdeen Investcorp Infrastructure Partners".

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لنفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة "دانة غاز" في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن الشرق الأوسط يمتلك نحو 40% من احتياطي الغاز المؤكد في العالم كله وإن الأشهر التسعة الماضية برهنت على ما يعنيه هذا الغاز للاقتصاد العالمي.

و أضاف أن الاستثمار يجب أن لا يتركز على أهداف النمو بحد ذاته بل أن يقدم الدعامة اللازمة لهذا النمو لضمان صموده واستمراره أياً كانت الظروف، وأن تحقيق ذلك يحتاج إلى تكثيف الاستثمار في مشاريع إنتاج جديدة ومد أنابيب عبر الحدود وإتاحة خيارات تصدير غير محصورة بمضيق هرمز مع متّسَع للتخزين يهب للنجدة عند انقطاع المسارات، لافتا إلى أن ثمن هذا الاستثمار المتكامل يزيد على 200 مليار دولار بحلول 2030.

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تطوير المزيد من موارد الغاز المحلية في المنطقة ووضع شروط مالية تحفّز الاستثمار وتعوّض المخاطر وإنشاء خطوط أنابيب عبر الحدود تتيح للمنتجين أكثر من مسار واحد للوصول إلى الأسواق، وللمستهلكين أكثر من مصدر إمداد واحد، وأكدوا أهمية تيسير تمويل هذه البنية التحتية وحمايتها في ظل تحول القدرة على الصمود إلى فئة استثمارية قائمة بحد ذاتها.

ولفت مجيد جعفر إلى استثمار نفط الهلال و"دانة غاز" أكثر من 4 مليارات دولار في قطاع الغاز بإقليم كردستان العراق، وهو أكبر استثمار خاص في قطاع الغاز بالعراق وأكبر استثمار من شركة خليجية هناك، مؤكدا ثقة المستثمرين المستمرّة بقطاع الغاز في المنطقة وهو ما تؤكده سندات بقيمة 500 مليون دولار صدرت لصالح شركة "بيرل بتروليوم" في وقت سابق من هذا الشهر، وتجاوزت طلبات الاكتتاب فيها حجم الإصدار 1.7 ضعفاً.

و قال بول هيكن، رئيس التحرير ورئيس قسم الاقتصاد في "بتروليوم إيكونوميست"، إن الطاقة والطموح اللذان سادا أجواء المؤتمر دليلان دامغان على عزم المنطقة على القيادة والريادة، لافتا إلى أنه لم يسبق أن كان لغاز الشرق الأوسط هذا القدر من الأهمية للعالم، وان الشراكات المبنيّة هنا ستشكل لبِنَة البنية التحتية المترابطة والصامدة التي ستدعم نمو المنطقة لعقود مديدة.