أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ شهد سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، انطلاق أعمال مؤتمر "الذكاء الاصطناعي المساعد وتصفير البيروقراطية في العمل الحكومي والأمني"، بحضور سعادة اللواء أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، وذلك ضمن جلسات وأعمال اليوم الثالث والختامي من فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي انطلقت في دبي بمشاركة نخبة من القيادات الشرطية الدولية والخبراء والمختصين ذات العلاقة.

ونظم المؤتمر وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات والمراسم، بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني، والهيئة الوطنية للإعلام، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. ويناقش عبر جلستين، حوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودورها في تبسيط الإجراءات الحكومية والأمنية، ورفع كفاءة الخدمات ودعم اتخاذ القرار.

وأكد سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي خلال كلمته في المؤتمر، أن دولة الإمارات، حققت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، نقلة نوعية في تطوير العمل الحكومي من خلال الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة وتبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات. وقال : مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتاح أمام المؤسسات الحكومية والأمنية فرص جديدة لتطوير أساليب العمل، وتحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.

وأضاف الخييلي: " ننظر في وزارة الداخلية إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة استراتيجية لتطوير العمل الأمني وتعزيز الجاهزية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع.. ونؤكد أن نجاح هذا التحول يعتمد على الاستخدام المسؤول، والآمن في التقنيات الحديثة، الذي يضمن حماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني، وترسيخ الحوكمة والشفافية، مع الحفاظ على دور الإنسان في اتخاذ القرار.. ومن هنا تبرز أهمية التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتصفير البيروقراطية في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد ورفع كفاءة الأداء ".

وأكد أهمية هذه اللقاءات في المساهمة في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة، متمنيا الخروج بأفكار وحلول عملية تدعم تطوير العمل الحكومي والأمني وأن تسهم مخرجاته في تحقيق الأهداف المنشودة .

واستضافت الجلسات عددا من الخبراء والمسؤولين من بينهم الدكتور محمد أحمد اللوغاني، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والمراسم بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الذي أشار إلى حوكمة استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، والضوابط الأخلاقية المرتبطة بتوظيفهم في العمل الحكومي والأمني.

وتناول سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، مكافحة تهديدات الجيل الخامس وحروب المعلومات في العمل الحكومي والأمني، فيما تطرق سعادة الدكتور راشد السعدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع خدمات سوق العمل، التطبيقات العملية لوكلاء الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية في الخدمات الحكومية والأمنية.

وتناول مالك المدني، المدير التنفيذي لرصد جودة الخدمات والتفاعل المجتمعي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بناء قدرات الكوادر الحكومية والأمنية وتهيئتها لاستخدام هذه التطبيقات في تطوير الخدمات.

وتناولت المقدم الدكتورة المهندسة ميعاد راشد السعدي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية، توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العمل، وتوفير معلومات تدعم اتخاذ القرار في الجهات الحكومية والأمنية، فيما أدار كلا الجلستين، الرائد الدكتور حمد عتيق الدرمكي، رئيس مجلس شباب وزارة الداخلية.