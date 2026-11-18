العين في 18 نوفمبر /وام/ أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، مبادرة "صوت العين.. بودكاست من أبوظبي"، وهي منصّة رقمية حيّة تبرز أصوات الشباب والمبدعين في مدينة العين، وتسلّط الضوء على تجاربهم الفريدة، وتحتفي بالموروث الإماراتي وتبرز جماليات المدينة بالتزامن مع تتويجها عاصمة للسياحة العربية للعام 2026.

وتعدّ المنصّة التي تم إطلاقها ضمن مهرجان العين للكتاب في دورته الـ17، خطوة إعلامية وثقافية بارزة تشهدها دورة هذا العام التي تقام من 17 إلى 23 نوفمبر 2026، تحت شعار "واحة الحكايات"؛ إذ يقدم البودكاست أجندة غنية ومكثّفة تتوزع على 14 جلسة وحلقة حوارية، تغطي محاور متعددة تشمل الثقافة، والتجارب القرائية، والصحة المجتمعية، وصناعة المحتوى، والتراث.

وفي محور الثقافة والأسرة، تبرز حلقة "دور السرد بين الأجيال في دعم الروابط الأسرية والحفاظ على الهوية الثقافية واللغة العربية"، والتي تناقش أهمية تبادل الحكايات والخبرات في تقوية الروابط ونقل الموروث الثقافي، بمشاركة الطالبتان ميرة سالم خلفان محمد الكعبي، وعائشة جمعة عبد الله جمعة الكعبي، من كليات التقنية العليا.

ويستمرّ برنامج "البودكاست" الذي أُطلق خلال معرض أبوظبي للكتاب العام 2023، ويُعدّ "صوت العين" امتداداً له في المدينة، طيلة أيام الحدث، ويستضيف مواهب شباب إماراتيين، ومبدعين في مختلف المجالات.

وتطلع حلقة "من قارئ إلى كاتب.. كيف تولد فكرة الكتاب؟"، على شغف القراءة والتأليف عبر جولة يقودها كل من الطالبين حمد محمد الغيلان، وشيخة غابش النعيمي، من كليات التقنية العليا، وتهدف إلى اكتشاف المواهب الطلابية، وتشجيع الشباب على الانتقال من متعة القراءة إلى رحلة التأليف والكتابة.

وتستكشف جلسة "حين تتحدث الحواس.. وتكتب الروح حكايتها"، التي تقدمها الكاتبة سارة عبد الله قاسم، وسارة الحوسني، ضابط مصادر المكتبة الرقمية في مركز أبوظبي للغة العربية، العلاقة بين الحواس والكتابة والتأمل الداخلي، وكيف تتحول التجارب اليومية إلى نصوص أدبية مستلهمة أفكارها من كتاب "بوح الحواس".

كما يناقش البرنامج أثر التكنولوجيا والمنصات الحديثة في جلسة "هل غيرت وسائل التواصل الاجتماعي علاقتنا بالكتاب؟" التي تقدمها وديمة سلطان العيساني، وموزة محمد البلوشي، من كليات التقنية العليا، وتستكشف أثر المقاطع القصيرة والتوصيات في الترويج للكتب وعادات القراءة لدى الأجيال الجديدة.

وفي الجانب الصحي والمجتمعي؛ قدم الدكتور سيف النعيمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، وماهر مقدادي، مدير خط خدمات أمراض القلب، جلسة توعوية بعنوان "صحتك تبدأ من الداخل" للتعريف بأبرز المشكلات الصحية بأسلوب مبسط.

واستضاف حوار "ما علمتني إياه أمي- حكمة العائلة والطب الحديث والجيل القادم" الدكتورة روان عماري، استشاري طب الأطفال، وإيفا طعمه، مديرة خدمات الاستقبال والضيافة في مستشفى "كند"، كيفية انتقال المعارف الصحية والتقاليد العائلية المتعلقة بالحمل والولادة ورعاية الأطفال عبر الزمن، وتناول دور العائلات في بناء بيئة منزلية صحية.

وتستكمل الجلسات الصحية بحلقة "معادلة الصحة والجمال"، التي تبحث العلاقة بين صحة الفم وجمال الابتسامة وتصحيح المعتقدات الشائعة حول الإجراءات التجميلية وتأثيرها على الثقة بالنفس بمشاركة الدكتورة روان حسين، طبيبة أسنان، وماهر مقدادي.

وتأخذ جلسة "مكان يوقظ الحكاية" الزوار في رحلة بين الذاكرة والإبداع لبحث كيفية تحويل التفاصيل الحياتية إلى قصص تعيد اكتشاف مدينة العين من منظور مختلف، بمشاركة الإعلامي والممثل والمخرج ياسر النيادي، وتقديم شيخة الظاهري، أخصائي أول شؤون الموظفين في مركز أبوظبي للغة العربية.

وتستعرض جلسة "غرس وأثر" تجارب ملهمة في الزراعة وتسلط الضوء على حضور الشباب، وتستضيف خديجة القبيسي، الحائزة على المركز الأول في فئة "أفضل مزارعة متميزة" ضمن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، ويحاورها سعيد الرميثي، عضو مجلس شباب الإمارات للزراعة.

ويشارك في جلسة حوارية بعنوان: "صناعة الوعي لدى الجيل الجديد: كيف نصنع محتوى يحدث الفرق؟"، ذياب البريكي، صانع المحتوى الإماراتي الصغير، والطالب الجامعي خالد الكندي؛ حيث يصف البريكي تجربته في عالم صناعة المحتوى، وكيف تحوّل شغفه وأفكاره إلى محتوى إبداعي يصل إلى الجمهور، كما تسلّط الجلسة الضوء على مواهب الجيل الجديد، ودور الإبداع والتقنيات الرقمية في التعبير عن الأفكار وصناعة التأثير، وتُلهم الأطفال واليافعين لاكتشاف مواهبهم، وتحويل شغفهم إلى إنجازات.

وقدم المنصة حلقة "من فكرة إلى أثر"، التي تستضيف سلطان المنصوري، مؤسس "نوترز"، وهي منصة تعنى بتسهيل وصول الشباب إلى فرص العمل والورش التعليمية والتطويرية، والمهندسة فاطمة السويدي، عضو مجلس أبوظبي للشباب، وتتناول رحلة المنصوري في تأسيس المنصة، وكيف يمكن للشباب تحويل قصص الأماكن وهويتها إلى تجارب ثقافية تفاعلية، ودور ورش العمل والفعاليات في تقريب الجمهور من التراث، إلى جانب أهمية منح الشباب الثقة والمساحة لقيادة التجارب وصناعة أثر في مجتمعهم.

ويخصص البرنامج سجّلاً حياً للحفاظ على الموروث عبر جلسة "التراث بلغة الجيل الجديد"، التي تقرّب قصص الماضي وتفاصيله للشباب بروح معاصرة يقدمها الطفلان الباحثان في الموروث الإماراتي أحمد وسعيد خلف الفلاسي.

كما تحتفي جلسة "فنجان بلغة العالم" بالقهوة الإماراتية بوصفها رمزاً للضيافة والتواصل الإنساني، بمشاركة خبير القهوة عبيد عتيق الكعبي، تحاوره لطيفة القبيسي، رئيس وحدة المشاركة الثقافية والتوعية المجتمعية في مركز أبوظبي للغة العربية.

وتختتم فعاليات البودكاست برؤية بصرية تنبض بالحياة من خلال جلسة "من خلف الكاميرا.. العين كما لم تروَ من قبل" التي تستكشف المدينة من زوايا غير مألوفة، يقدمها المصور الفوتوغرافي منصور المنصوري، وتقدمه عائشة عيد المزروعي، مدير إدارة الفعاليات ومعارض الكتب في مركز أبوظبي للغة العربية.

ويؤكد إطلاق "صوت العين.. بودكاست من أبوظبي" في دورته الأولى هذا العام حرص مركز أبوظبي للغة العربية على تنويع قنوات التواصل الثقافي، وتقديم محتوى إعلامي رفيع المستوى يواكب تطلعات المجتمع، ويعزز مكانة مدينة العين منارةً متجددة للحكاية والمعرفة والإبداع.

ومن خلال برامجه الثقافية والمعرفية والمجتمعية، يواصل مهرجان العين للكتاب الإسهام في تعزيز مكانة اللغة العربية لغةً للثقافة والمعرفة والإبداع، ودعم المواهب المحلية، وتشجيع القراءة بوصفها ممارسة يومية، بما ينسجم مع إستراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية، وتعزيز دورها في المشهد الثقافي والإبداعي.