أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/قال فائزون في الدورة الثامنة من برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي إن تكريمهم شكل حافزا لهم لمواصلة العمل المجتمعي والإنساني والتطوعي. ووجهوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، على دعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية والإنسانية .

وقال مايواند جبارخي المدير العام لمبادرة «FBMI»، من دولة الإمارات إن حصول المبادرة عن فئة " الجهات الداعمة"، يمثل إنجازاً مهماً لجميع العاملين فيها بمختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى اعتزازه بهذا التكريم الذي يأتي تقديراً لجهود المبادرة في مجال التنمية المجتمعية ودعم الأسر.

وأوضح أن المبادرة تنفذ برامج ومشروعات مجتمعية في دولة الإمارات وأفغانستان وتنزانيا، وتركز على دعم الأسر وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة، مشيراً إلى أن مفهوم الاهتمام بالأسرة يمتد إلى خارج حدود دولة الإمارات، بما يعكس البعد الإنساني للمبادرات الإماراتية.

وأضاف :" المبادرة تنفذ برامج في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، من بينها تشغيل عيادات للأمهات والأطفال في المناطق المحرومة من الخدمات في أفغانستان، مؤكداً أن الجائزة تمثل تقديراً للعمل الكبير الذي يقدمه موظفو المبادرة، وحافزاً لمواصلة تنفيذ المشروعات التنموية والإنسانية".

وقالت آمنة محمد صالح الكعبي، الفائزة في فئة أفضل "فكرة مبتكرة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة" إن التكريم يمثل محطة مهمة في مسيرتها وحافزاً لمواصلة التميز والإنجاز.

وتوجهت بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على دعمها وتشجيعها للتميز .

وأكدت إيمان محمد إبراهيم من مملكة البحرين، الفائزة في فئة "السند"، أن هذا التكريم يمثل مصدر فخر وامتنان لها بعد سنوات من العمل في المجالات التطوعية والإنسانية، وتنفيذ المشروعات والمبادرات والدراسات المرتبطة بخدمة المجتمعات.

وقالت إن التكريم يحمل قيمة معنوية كبيرة لارتباطها باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مشيرة إلى أنها تمثل دافعاً لمواصلة العمل وإطلاق مبادرات ومشروعات تنموية أكبر مستقبلاً.

وأوضحت أن أنشطتها تتركز في العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية خارج مملكة البحرين، وتشمل تنفيذ مشروعات في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، من بينها بناء المنازل والمدارس ودعم تنمية التعليم في الدول الأقل حظاً، مؤكدة استمرار هذه المبادرات في إطار جهود التنمية المجتمعية.

وأكد حامد الحامد، الفائز في فئة رواد الأعمال عن سعادته بالتكريم أن التكريم يعد من أهم وأعز الجوائز التي حصل عليها خلال مسيرته ويمثل حافزاً إضافياً لمواجهة التحديات .

وأوضح أنه يعمل في القطاع الزراعي وفق مفهوم يقوم على بناء منظومة شاملة للقطاع، وصفه بأنه الأول من نوعه، مشيراً إلى حصوله على العديد من الجوائز على المستويين المحلي والعالمي.

من جانبه، أكد عيد بخيت المزروعي، الفائز في فئة "الجد المتميز"، من دولة الإمارات، أن التكريم يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في خدمة الأسرة والمجتمع.

وأضاف أن سموها أسهمت إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم مسيرة بناء الدولة وتعزيز قيم الخير والعطاء والتكافل المجتمعي.

وأعرب سعادة فرج علي بن حمودة، من دولة الإمارات والفائز عن فئة " الشخصية الرائدة في دعم المجتمع"، عن سعادته واعتزازه بالتكريم، مؤكداً أنه يمثل شرفاً كبيراً للمكرمين، ويعكس حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على تشجيع أعمال الخير والعطاء وخدمة المجتمع.

وقال إن أهمية الجائزة لا تقتصر على تكريم أصحاب الإنجازات، وإنما تمتد إلى تشجيع الآخرين على المبادرة إلى فعل الخير ومساعدة المحتاجين، سواء من خلال الدعم المادي أو المعنوي أو الكلمة الطيبة.

وأكد أهمية الاقتداء بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام بالناس ومساعدتهم، مشيراً إلى أن العطاء والمسؤولية تجاه المجتمع يمثلان قيماً أصيلة ينبغي المحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.

وأكد اعتزازه بما تنعم به دولة الإمارات من أمن وأمان واستقرار في ظل القيادة الرشيدة، مثمناً الجهود في التخطيط للمستقبل والمحافظة على مكتسبات الوطن وتعزيز علاقاته الدولية.

وقالت فاطمة عيسى علي الفائزة بجائزة الجدة المتميزة إن مشاركتها في الجائزة جاءت انطلاقاً من اهتمامها بالموروث الإماراتي وتعليم الأجيال الجديدة العادات والتقاليد الأصيلة.

وأوضحت أنها تحرص على نقل خبراتها إلى أبنائها وأحفادها، وتعليمهم قيم التربية والاحترام والتعامل مع الآخرين، ولا سيما احترام الكبار والصغار، والالتزام بآداب المجالس والسلوكيات التي تعكس أصالة المجتمع الإماراتي.

وأضافت:" شاركت في تقديم العديد من الدورات والأنشطة داخل المدارس لتعريف الطلبة بالصناعات والحرف الإماراتية التقليدية، وتعليمهم جوانب من الموروث الشعبي، مؤكدة أهمية دور الأمهات والجدات في المحافظة على الهوية الوطنية ونقل المعارف والعادات الأصيلة إلى الأجيال الجديدة".

وأعربت عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على التكريم، وعن سعادتها بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي وتكريمه للفائزين، مؤكدة أن هذا التقدير يمثل مصدر فخر واعتزاز لها.

وقالت نجود بنت وليد الهاجرية، من عمان، و الفائزة في فئة " التميز الثقافي والفني" مبادرتها "حروف تنهل الأمة"، إن المبادرة تقوم على إنتاج مسرحيات وقصص ونصوص أدبية موجهة إلى فئة الشباب، بهدف توفير محتوى أدبي معاصر يتناول القضايا التي تهمهم.

وأوضحت أن فكرة المبادرة جاءت بعد ملاحظتها ندرة النصوص الأدبية المعاصرة الموجهة للشباب، والحاجة إلى أعمال تناقش قضايا مجتمعية وإنسانية، من بينها قوة الفرد والهوية والتحديات النفسية والضغوط التي تواجه الشباب.

وأكدت أسيل شقرة من الأردن، والفائزة في فئة "المسؤولية المجتمعية"، عن مبادرة "حواس" أن مبادرتها التطوعية تهدف إلى تقديم الوصف الصوتي لمشاهد الأفلام والمسلسلات للأطفال المكفوفين، بما يساعدهم على تخيل الأحداث وفهم تفاصيل المشاهد بصورة أوضح.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى الأطفال من عمر 6 إلى 15 عاماً، وتعتمد على وصف تفاصيل المشاهد لمساعدة الأطفال المكفوفين على الاستمتاع بمشاهدة الأعمال الفنية، والحد قدر الإمكان من شعورهم بالاختلاف.

-خا-