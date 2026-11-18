دبي في 18 نوفمبر / وام / نظّمت جمارك دبي، "هاكاثون الريادة المؤسسية والبصائر السلوكية"، تحت شعار “من فهم السلوك إلى صناعة الأثر”، بمشاركة 60 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الدائرة .

ويأتي الهاكاثون ضمن توجه جمارك دبي لترجمة استراتيجيتها 2026-2030 ورسالتها “تمكين التجارة الموثوقة” إلى ممارسات عملية .

وقال فلاح السماك، رئيس معيار علم البصائر السلوكية في جمارك دبي: يعكس هذا الهاكاثون قدرة كفاءات الدائرة على تصميم مبادرات تطويرية وتنفيذها بالاستناد إلى المعرفة العلمية والخبرة العملية بالتحديات المؤسسية. وننطلق من سؤالين أساسيين: ما السلوك المرتبط بالتحدي؟ وما السلوك الذي يحدث فعلاً؟ ومن فهم الفجوة بينهما وتشخيص العوامل المؤثرة فيها، ننتقل إلى تصميم التدخل المناسب واختباره وقياس أثره".

وأضاف:" نستهدف الخروج بمشاريع أولية قابلة للاختبار، يمكن توظيفها في تطوير الإجراءات والخدمات وتعزيز التميز المؤسسي في حكومة دبي. فقيمة الحل ترتبط بقدرته على معالجة التحدي وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وهو ما يتطلب فهماً علمياً للسلوك الإنساني، وأدلة تدعم اختيار التدخل وتطويره واتخاذ القرار بشأن تطبيقه".

وقالت الدكتورة عواطف الحليان، خبيرة التميز المؤسسي في جمارك دبي: اعتمد الهاكاثون منهجية تطبيقية متكاملة من سبع مراحل، تربط تشخيص السلوك بتصميم التدخل واختباره وقياس نتائجه، وصولاً إلى اتخاذ قرار بشأن التوسع في تطبيقه. وتتيح هذه المنهجية للفرق بناء حلول واضحة الأهداف، تستند إلى مؤشرات محددة لتقييم فاعليتها وجدوى تطبيقها واستدامة أثرها.

وستُعلن أفضل ثلاثة مشاريع خلال حفل لتكريم الفرق الفائزة، على أن تنتقل المشاريع الأكثر قدرة على إحداث تغيير سلوكي قابل للقياس، والأعلى قابلية للتطبيق، إلى مرحلة التجربة والتحقق من نتائجها على أرض الواقع، بعد تحديد خط الأساس والمستهدفات بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

وحدّدت جمارك دبي، خارطة طريق من سبع خطوات لاستثمار مخرجات الهاكاثون .