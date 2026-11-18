دبي في 18 نوفمبر /وام / وقعت جمعية الإمارات لحماية الطفل، اتفاقية شراكة مع بنك المشرق، لإطلاق مبادرة للتوعية بمحو الأمية المالية والتوعية المجتمعية المصممة لتمكين الأطفال والشباب وأولياء الأمور وأفراد المجتمع من المعرفة المالية الأساسية والمهارات العملية، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر.

وقع الاتفاقية كل من موزا الشومي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفيصل محمد الشمري، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة في بنك المشرق وذلك في المقر الرئيسي للبنك.

وتجمع الشراكة بين تركيز جمعية الإمارات لحماية الطفل على رفاهية وتنمية الأطفال والأسر، وخبرة "المشرق" المالية والتزامه بالتأثير الاجتماعي.

وقالت موزا الشومي، إن دمج المفاهيم المالية منذ سن مبكرة وتوسيع نطاق التعلم ليشمل الآباء والمجتمع الأوسع يشجيع السلوكيات المالية المسؤولة ويعزز المرونة المالية والمساهمة في مجتمع أكثر تمكينا ماليا بما يعزز جودة حياته ورفاهه.

وأضافت أن تمكين الأطفال والشباب يعني إعدادهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها في الحياة بثقة ومسؤولية أكبر، وأن الثقافة المالية تعد جزءا مهما من تلك الرحلة، لافتة إلى أن شراكة الجمعية مع بنك المشرق تهدف إلى جعل التعليم المالي العملي أكثر سهولة للأطفال والأسر والمجتمعات، ما يسهم في رفاهيتهم وتعزيز جودة حياتهم وحمايتهم وقدرتهم على الصمود على المدى الطويل.

من جهته ذكر فيصل محمد الشمري، أن الثقافة والمعرفة المالية تسهم في خلق الفرص وتعزيز المرونة ومساعدة الناس على اتخاذ قرارات أكثر ثقة بشأن مستقبلهم، مضيفا: "لدينا فرصة لأخذ خبرتنا إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية التقليدية واستخدامها لخلق تأثير اجتماعي ذي مغزى، وتعكس شراكتنا مع جمعية الإمارات لحماية الطفل التزام المشرق بوضع المجتمع وخاصة الأسرة والطفل في صميم أجندتنا الاجتماعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمساعدة في بناء مجتمع أكثر تمكينا وشمولية من الناحية المالية".