دبي في 18 نوفمبر /وام/ استعرضت إدارة الشرطة السياحية في شرطة دبي، خلال مشاركتها في القمة الشرطية العالمية، أول دراجة أمنية سياحية من نوع "BMW" تنضم إلى الإدارة، لتعزيز التواجد الأمني في المواقع السياحية والفعاليات، وتقديم الإرشادات والمساعدة للسياح والزوار.

وقال النقيب راشد المنصوري، رئيس قسم الدوريات الأمنية السياحية في إدارة الشرطة السياحية، إن الدراجة تمثل إضافة جديدة إلى منظومة العمل الأمني السياحي، بعد تجهيزها بالمعدات والأنظمة الشرطية، بما يشمل الأضواء التحذيرية وأجهزة التنبيه والشعارات الرسمية، إلى جانب الزي والمعدات الوقائية الخاصة بالعنصر الشرطي.

وأوضح أن مهام الدراجة تشمل استقبال استفسارات السياح والزوار، وإرشادهم إلى المواقع التي يرغبون في الوصول إليها، ومساعدتهم في الحصول على الخدمات، فضلاً عن المشاركة في الفعاليات والتجمعات، بما يعزز التواصل المباشر بين الشرطة والجمهور.

وأضاف أن وجود الدوريات الأمنية السياحية في المواقع العامة يسهم في تعزيز شعور الزوار بالأمان، وتسهيل تواصلهم مع رجال الشرطة وطلب المساعدة.