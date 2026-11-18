نيويورك في 18 نوفمبر /وام/ عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، محمد أغ أيوا، من مالي ممثلا خاصا له في جمهورية إفريقيا الوسطى ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في هذا البلد "مينوسكا".

ويخلف أغ أيوا في هذا المنصب فالنتين روغوابيزا، من رواندا، التي أعرب الأمين العام عن تقديره لقيادتها المتميزة للبعثة، والتي أسهمت في تحقيق جمهورية إفريقيا الوسطى عددا من المحطات المهمة، من بينها إجراء الانتخابات الوطنية، وإحراز تقدم في جهود نزع السلاح، ودفع عملية السلام قدما، وتعزيز المكاسب المحققة في مجالي السلام والأمن.

ويتمتع الممثل الأممي الخاص في جمهورية إفريقيا الوسطى بخبرة تزيد على 25 عاما في مجالات السلام والأمن والعمل الإنساني والاستجابة للأزمات والتعاون الإنمائي، إلى جانب خبرة واسعة في المناصب القيادية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.