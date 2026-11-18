الفجيرة في 18 نوفمبر/ وام/ اختتمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اليوم، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي، وذلك خلال حفل أقيم على مسرح جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، بحضور سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي للهيئة، وعضوي المجلس الوطني الاتحادي سعادة عائشة الضنحاني، وسعادة شيخة الكعبي وعدد من المسؤولين والتربويين والمسرحيين والطلبة والمهتمين بالشأن الثقافي والفني.

وتضمن حفل الختام تقديم مسرحية «مفتاح الكنز» لطلبة مجمع زايد التعليمي بالبدية، وهي العمل الفائز بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل عن الحلقة الأولى، حيث قدم الطلبة من خلالها نموذجاً لما يزخر به المسرح المدرسي من طاقات ومواهب فنية واعدة.

وأكد سعادة ناصر اليماحي، في كلمته خلال الحفل، أن المسرح يمثل أحد أبرز الفنون القادرة على بناء الوعي وترسيخ القيم وتنمية شخصية الأجيال، لما يؤديه من دور حضاري وثقافي ممتد عبر التاريخ، مشيراً إلى أن المهرجان، وعلى مدى أربعة عشر عاماً، أصبح منصة مهمة لاكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها، ومساحة تتيح للطلبة التعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وتنمية قدراتهم على الإبداع والحوار والتعامل مع المواقف الحياتية بثقة ووعي، مثمنا الرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي يوليه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس الهيئة لمهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي، مؤكداً أن توجيهاته كان لها أثر فاعل في مسيرة المهرجان وتطوره، وتعزيز دوره في اكتشاف المواهب المسرحية لدى الطلبة ورعايتها.

وأشار اليماحي إلى أن انطلاقة المهرجان تعود إلى عام 2009، حين أبصرت فكرته النور في دورته الأولى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبرعاية كريمة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، لتتواصل مسيرته على مدى السنوات بوصفه منصة تربوية وثقافية تسهم في تنمية الإبداع المسرحي لدى الطلبة، وصقل مواهبهم، وتعزيز حضور المسرح في البيئة المدرسية.

وأوضح أن أهداف المهرجان تتجاوز تقديم العروض المسرحية والتنافس على الجوائز، لتشمل صقل المواهب الشابة وتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم، وربط الفن بالعملية التعليمية، وتوظيف المسرح في تقديم المعارف والمواد الدراسية بأساليب إبداعية وتفاعلية، تسهم في ترسيخ القيم النبيلة والعادات الأصيلة في المجتمع.

وأشار إلى أن الفن والتربية مساران متكاملان في بناء شخصية الطالب، وأن المسرح يمتلك قدرة مميزة على مخاطبة العقل والوجدان معاً، بما يسهم في إعداد أجيال أكثر وعياً وإبداعاً، وقادرة على تبني ثقافة الحوار والمشاركة الإيجابية في صناعة المستقبل، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجان المنظمة والمشرفون والمعلمون وكافة الجهات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح هذه الدورة، موجهاً الشكر إلى الطلبة والطالبات على ما قدموه من أداء وإبداع أثريا فعاليات المهرجان.

وقدمت لجنة التحكيم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطوير المسرح المدرسي والارتقاء بمستوى العروض في الدورات المقبلة، أبرزها الحد من الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في تأليف النصوص المسرحية، حفاظاً على الروح الإبداعية والإنسانية للنص، وتعزيز دور الكاتب في صياغة الأعمال المسرحية. كما أوصت باستقطاب مشرفين فنيين متخصصين لمتابعة العروض وتطوير عناصرها الفنية، مع الاهتمام باختيار المؤثرات الصوتية ومدى ملاءمتها لمضمون العرض وأحداثه، إلى جانب توفير الوقت والبيئة المناسبة للتدريبات. وشددت اللجنة كذلك على ضرورة مراعاة خصوصية المسرح المدرسي عند اختيار النصوص والأفكار، بما يتناسب مع الفئات العمرية للطلبة والبيئة التعليمية وأهدافها التربوية.

وشهد الحفل تكريم الطلبة المشاركين والجهات الداعمة والفرق المسرحية الفائزة، تقديراً لجهود الطلبة والمعلمين والمشرفين في تقديم عروض مسرحية عكست المواهب الإبداعية لدى الطلبة، وأبرزت دور المسرح في تنمية قدراتهم الفنية وتعزيز حضوره في البيئة التعليمية. وقد أعلنت لجنة التحكيم نتائج الدورة ال14 من المهرجان، حيث حصدت مسرحية «مفتاح الكنز» لمجمع زايد التعليمي بالبدية جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل عن الحلقة الأولى، فيما فازت مسرحية «كلمة» لمدرسة عاصم بن ثابت – الحلقة الثانية بنين، بالجائزة عن الحلقة الثانية، ونالت مسرحية «حلم ليلة شتاء» لمدرسة أنس بن النضر – الحلقة الثالثة بنين، الجائزة عن الحلقة الثالثة.

كما أعلنت اللجنة جوائز الفئات الفنية التي شملت التمثيل والديكور والأزياء، تقديراً للمستويات الإبداعية والجهود الفنية التي قدمتها المدارس المشاركة، وما عكسته العروض من مواهب طلابية واعدة في المجال المسرحي.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار جهود الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لدعم الحركة المسرحية في المؤسسات التعليمية، واكتشاف المواهب الطلابية وصقلها، وتوفير بيئة ثقافية وفنية محفزة تتيح للأجيال الناشئة تطوير مهاراتهم في التمثيل والتعبير والإبداع، وترسخ مكانة المسرح باعتباره أداة تربوية وثقافية فاعلة في بناء الشخصية وتنمية الوعي.