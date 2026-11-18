عجمان في 18 نوفمبر/ وام/ ناقش منتدى عجمان للإعلام «THE SIGNAL 2026»، في يومه الأول، التحولات المتسارعة التي تفرضها الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على منظومة الاتصال الحكومي، وانعكاساتها على صناعة المحتوى وإدارة الرسائل الإعلامية والوصول إلى الجمهور، وذلك خلال جلسة بعنوان «الحكومة في زمن الخوارزمية: من يقود الرسالة؟».

وشارك في الجلسة سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، والدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تريندز»، وأدارتها علياء النعيمي، الباحثة الرئيسية في مجموعة «تريندز للبحوث والاستشارات».

وأكد الكويتي أن دولة الإمارات تصدت لتهديدات سيبرانية وتقنية استهدفت بنى تحتية حيوية، ولا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي كان حاضراً ضمن أدوات هذه الهجمات وأساليبها.

وأوضح أن هذه التهديدات تتوزع على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل الجرائم السيبرانية، مثل الابتزاز والاحتيال وانتحال الشخصية ونشر الشائعات والتزييف العميق، والمحتوى المتطرف ومحاولات التأثير في الولاء الوطني، إضافة إلى الحروب السيبرانية والهجينة التي توظف الفضاء الرقمي والإعلام والروايات للتأثير في الجمهور وإرباك المجتمع.

وأشار إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في المسارات الثلاثة، بدءاً من تطوير الهجمات واستغلال الثغرات، وصولاً إلى إنتاج الشائعات ومقاطع التزييف العميق، لافتاً إلى أن التهديدات استهدفت قطاعات حيوية، منها الطاقة وتحلية المياه والكهرباء والصحة والاتصالات، مع رصد أكثر من 40 جهة أو تنظيماً مرتبطاً بها، وامتداد أنشطتها إلى أكثر من 20 دولة.

وأوضح أن صمود الدولة في مواجهة هذه التحديات استند إلى الجاهزية الأمنية والتقنية، إلى جانب وحدة المجتمع بمختلف فئاته من مواطنين ومقيمين وزوار، التي شكلت خط الدفاع الأول، مدعومة بقيم الإمارات وموروثها الثقافي.

واستعرض الكويتي، في سياق الدروس المستفادة من تجربة الإمارات في حماية البنى التحتية الحيوية، خمسة محاور للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، تتمثل في الحوكمة والتشريعات الداعمة للاقتصاد الرقمي، والحماية والاستعداد لمواكبة استغلال الذكاء الاصطناعي، وتطوير التكنولوجيا السيادية لضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص والجهات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والإنتربول، إلى جانب بناء الصناعات الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية.

وكشف عن رصد أكثر من 200 حساب على منصات التواصل الاجتماعي، منها «إكس» و«إنستغرام»، تنشر الشائعات وتسيء إلى الدولة وتضلل الرأي العام، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وأن نشر المعلومات المضللة سيواجه بالإجراءات المناسبة.

وشدد في ختام حديثه على أهمية مواصلة تطوير التكنولوجيا السيادية والاستثمار في الإنسان وترسيخ قيم المجتمع الإماراتي وموروثه الثقافي، مؤكداً أن التماسك الوطني والتكامل بين الجهات يمثلان ركيزتين أساسيتين في مواجهة التهديدات.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبدالله العلي دور مجموعة «تريندز» في دعم الجهات الحكومية وصناع القرار من خلال البحوث والاستطلاعات والبيانات، موضحاً أن المجموعة تعمل عبر خمسة أذرع رئيسية، من بينها «تريندز العالمية»، إلى جانب مسارات متخصصة في الدراسات واستطلاعات الرأي والتدريب والاستشارات.

وأشار إلى تنفيذ استطلاع جرى رفع عدد المشاركين المستهدفين فيه من 4 آلاف إلى 15 ألف مشارك، بدعم من مجلس الأمن السيبراني، فضلاً عن دراسة مرصد الإنترنت بشأن التحولات في الأسرة الإماراتية، التي رُفعت نتائجها الأولية إلى الجهات المعنية.

وأضاف أن المؤسسات البحثية تضطلع بدور مهم في تدريب الكوادر الوطنية ورفع وعي العاملين في القطاع الإعلامي بمخاطر التضليل والمعلومات الواردة من الخارج، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع التحديات الإعلامية المتجددة.