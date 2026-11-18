الشارقة في 18 نوفمبر /وام/ حصدت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، جائزة "أفضل مبادرة مبتكرة" على مستوى إمارة الشارقة عن مبادرتها "مزرعتي"، ضمن فعاليات أيام الشارقة للابتكار التي عقدت في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2026".

وتُعد منصة "مزرعتي" إحدى المبادرات الرقمية النوعية للدائرة، التي تهدف إلى تسهيل وصول المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى الخدمات وتبسيط الإجراءات وتوفير تجربة رقمية متكاملة تلبي احتياجاتهم بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة في مجال التحول الرقمي.

وأكد سعادة سالم عبدالله الكعبي، مدير الدائرة، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار العمل على تحقيق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء منظومة غذائية مستدامة تستند إلى المعرفة والابتكار.

وقال: "نعتز بهذا الفوز الذي يجسد ثمرة العمل الجماعي، ويؤكد أن الابتكار الحقيقي يكمن في القدرة على تحويل الأفكار إلى حلول عملية تُحدث أثراً ملموساً في حياة الإنسان، ويمثل هذا الإنجاز دافعاً لمواصلة مسيرتنا نحو تطوير قطاع زراعي وحيواني أكثر كفاءة واستدامة بما يواكب تطلعات إمارة الشارقة المستقبلية".