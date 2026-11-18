دبي في 18 نوفمبر/ وام/ استعرضت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، تجربتها في تطوير منظومة النضج الرقمي، خلال جلسة معرفية افتراضية شارك فيها أكثر من 126 ممثلاً عن 25 جهة حكومية محلية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وسلطت الجلسة الضوء على أبرز الممارسات والمبادرات التي تبنتها الهيئة في التحول الرقمي، بعد تصدرها المركز الأول على مستوى حكومة دبي في محور التجربة الرقمية للمتعاملين (DCX)، محققة نسبة أداء بلغت 94%، ضمن «تقييم النضج الرقمي في حكومة دبي لعام 2025».

وتناولت الجلسة أربعة محاور رئيسية شملت تجارب المدينة الرقمية، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة البيانات، والأمن السيبراني، مع استعراض تطبيقات عملية أسهمت في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جاهزية الهيئة لمواكبة التطورات التقنية.

كما ناقشت أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، وتطوير آليات اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات، إلى جانب تعزيز أمن المعلومات وضمان استمرارية الخدمات الحكومية.

وأكد محمد الحمادي، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في «دبي للثقافة»، أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي وتعزيز قدرته على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية لتحويل التقنيات الحديثة إلى حلول عملية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المتعاملين.

وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير بنيتها التقنية وتعزيز حوكمة البيانات وتبني حلول مبتكرة تضع المتعامل في مقدمة أولوياتها، بما يدعم مستهدفات «إستراتيجية دبي الرقمية» ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية.

وأضاف أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات «إستراتيجية دبي الثقافية DC33»، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، مع الحفاظ على ارتباطها بالإرث الإماراتي.

وتأتي الجلسة ضمن جهود «دبي للثقافة»، لمشاركة تجاربها الناجحة مع الجهات الحكومية، وتعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في التحول الرقمي، بما يسهم في تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية.