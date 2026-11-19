دبي في 19 نوفمبر /وام/ تنطلق غداً منافسات النسخة الـ11 من بطولة الحبتور المحلية للتنس، التي تستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، وبمشاركة 281 لاعباً في 11 فئة.

وتضم البطولة منافسات البنين والبنات تحت 12 و14 و16 و18 عاماً، إلى جانب فئتي الرجال والسيدات المفتوحتين، وفئة الرجال للماسترز فوق 35 عاماً، مع فتح باب المشاركة أمام المواطنين والمقيمين.

وتواصل البطولة حضورها ضمن أجندة بطولات اتحاد الإمارات للتنس المجتمعية، في إطار دعم القطاع الرياضي، ورعاية المواهب الشابة، وتشجيع ممارسة الرياضة، وتوسيع قاعدة المشاركة.

وللعام الثالث على التوالي، تتعاون البطولة مع مبادرة «MADO» المدعومة من شركة «مبادلة»، بما يسهم في توفير فرص إضافية لتطوير مهارات اللاعبين الشباب والارتقاء بمستوياتهم الفنية.

وتمنح المبادرة الفائزين المؤهلين في مختلف الفئات فرصة الالتحاق ببرنامج تدريبي متخصص في التنس تنظمه شركة «مبادلة» بالتزامن مع بطولة أبوظبي الاحترافية للسيدات، التي تستضيفها العاصمة سنوياً خلال شهر فبراير.