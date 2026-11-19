الشارقة في 19 نوفمبر/ وام/ نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بالتعاون مع مركز الشارقة للأمن السيبراني، جلسة حوارية بعنوان "استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني – بناء القدرات"، في مدينة الذيد بالمنطقة الوسطى، بمشاركة عدد من المسؤولين والموظفين في الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك بهدف تعزيز الكفاءات الرقمية وتطوير القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني.

وقدم الجلسة المهندس عبدالناصر عبيد بوخاطر، مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني، فيما أدار الحوار عبدالله يوسف من دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وتناولت آليات تطوير رأس المال البشري في مجال الأمن السيبراني، من خلال أربعة محاور رئيسية ركزت على بناء القدرات وتأهيل الكوادر واستدامة المواهب وتعزيز الشراكات المؤسسية.

واستعرض المحور الأول الاحتياجات والأولويات في بناء القدرات السيبرانية، من خلال تحديد الفجوات المهارية ووضع الخطط الاستراتيجية التي تلبي متطلبات الحماية الرقمية في المؤسسات الحكومية، فيما ركز المحور الثاني على تأهيل الكوادر وبناء المهارات، واستعراض البرامج التدريبية والتخصصية اللازمة لرفع كفاءة الموظفين وتمكينهم من مواكبة المستجدات التقنية والتعامل مع التحديات السيبرانية.

وتناول المحور الثالث المسارات المهنية واستدامة المواهب السيبرانية، من خلال بحث سبل تعزيز الكفاءات الوطنية وتطوير مساراتها الوظيفية بما يدعم استدامة المواهب ونموها المهني، فيما ناقش المحور الرابع الشراكات وقياس الأثر واستشراف المستقبل، وأهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والتقنية، وقياس أثر المبادرات والبرامج التدريبية، والاستعداد للتحديات الرقمية المستقبلية.

وتأتي الجلسة في ختام سلسلة من الجلسات الحوارية التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع المركز، وتناولت موضوعات الأمن السيبراني من جوانب متعددة، شملت مفاهيمه وأهميته، وأبرز الممارسات والتحديات والحلول المرتبطة به، إلى جانب نشر الثقافة السيبرانية بين الموظفين والممارسين في الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم الفنية والتخصصية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التقنية.

وأكدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مواصلة تنظيم البرامج والملتقيات المعرفية المتخصصة التي تسهم في تنمية الكفاءات الحكومية، وتطوير القدرات المؤسسية، وترسيخ الاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم بناء منظومة عمل حكومي متكاملة وتحقيق الجاهزية الرقمية المستدامة.