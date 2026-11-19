أبوظبي في 19 نوفمبر /وام/ استعرضت شركة "سينوكير - Sinocare" الصينية، المتخصصة في تطوير أنظمة مراقبة مستويات الجلوكوز منذ أكثر من 22 عاماً، خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر السنوي الثالث للتمريض، الذي انطلقت فعالياته اليوم في فندق "روزوود أبوظبي"، أحدث ابتكاراتها في مجال المراقبة المستمرة لمستويات السكر في الدم، وفي مقدمتها مستشعر "iCan i6"، الذي يتميز بصغر حجمه ووزنه البالغ غرامين فقط، ويوفر متابعة مستمرة لمستويات الجلوكوز على مدى 15 يوماً، بمعدل قراءة كل ثلاث دقائق، فضلاً عن تمتعه بمقاومة الماء وفق معيار (IP28).

وقال جورج تشين، مدير المبيعات الإقليمي للشرق الأوسط في الشركة، في تصريح لـ"وام"، إن المستشعر يتكامل مع تطبيق "iCan Health" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يتيح تحليل الوجبات الغذائية من خلال صورها، وتحديد محتواها من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والبروتين والدهون، إلى جانب خاصية "iCan AI Coach" التي تقدم توصيات غذائية تراعي الحالة الصحية للمستخدم، وتساعده على تحديد الكميات المناسبة للاستهلاك اليومي، بما يعزز كفاءة إدارة مستويات الجلوكوز والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح أن مستشعر "iCan i6" يتوفر حالياً في مدينة الشيخ خليفة الطبية (SKMC)، ومستشفى توام، ومستشفى "كينغز كوليدج"، فيما تجري الشركة مباحثات لاستكمال اتفاقيات تعاون مع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، و"كليفلاند كلينك أبوظبي"، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، في إطار توجهها لتوسيع نطاق حضوره في المؤسسات الصحية بالدولة، وتعزيز شراكاتها مع القطاع الصحي الإماراتي، بما يدعم إتاحة تقنيات المراقبة المستمرة للجلوكوز وتوسيع الاستفادة منها في متابعة مستويات السكر وإدارة مرض السكري.

وأضاف أن الشركة تعرض جهاز "Aging Scan"، الذي يعتمد على تقنية قياس النواتج النهائية لارتباط السكر بالبروتين (AGEs)، لرصد مؤشرات التقدم العمري للخلايا وتقييم المخاطر الصحية المرتبطة بها، من خلال فحص لا يستغرق سوى 6 ثوان، ويقدم تقييماً لاحتمالية الإصابة بالسكري خلال السنوات الـ5 إلى الـ10 المقبلة.

وأكد أهمية التقنية في دعم برامج الكشف المبكر، في ظل ارتفاع معدلات مقدمات السكري في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها توفر لمرضى السكري أيضاً تقارير تفصيلية لتقييم مخاطر المضاعفات الصحية المحتملة.