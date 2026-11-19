الشارقة في 19 نوفمبر/ وام/ انطلقت اليوم فعاليات معرض "أيام المنتجات التونسية" في تعاونية الشارقة بمركز الرحمانية التجاري بمشاركة أكثر من 26 شركة تونسية .

وافتتح المعرض سعادة محمد أحمد العوضي مدير عام غرفة تجارة و صناعة الشارقة عضو مجلس إدارة تعاونية الشارقة، وسعادة أبو لبابة الزبيدة القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى الدولة، وسعادة وائل الخماسي القنصل العام بالنيابة في القنصلية العامة للجمهورية التونسية في دبي، وماهر الزغواني القنصل بالقنصلية العامة التونسية في دبي، ويوسف بيوض مدير المكتب التجاري التونسي في دبين بحضور ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.

وأكد سعادة ماجد سالم الجنيد رئيس مجلس إدارة تعاونية الشارقة، أن تنظيم المعارض المتخصصة يسهم في فتح آفاق واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وتونس وتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال تجارة التجزئة والتعريف بالمنتجات التونسية أمام المستهلكين في السوق الإماراتية.

من جانبه، أعرب أبو لبابة الزبيدة عن سعادته بمشاركة تعاونية الشارقة في تنظيم معرض أيام المنتجات التونسية، مؤكداً أهمية هذه المبادرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإتاحة فرص جديدة أمام الشركات التونسية للوصول إلى الأسواق الإماراتية.

وأوضح أن المعرض يجسد توجهات تونس الاستراتيجية لتنمية صادراتها من خلال تعزيز الحضور المباشر في الأسواق الواعدة وذات الأولوية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الأول والمزود الثاني لتونس على مستوى التبادل التجاري بين دول الخليج العربي.

وكشف الزبيدة أن حجم التبادل التجاري بين تونس والإمارات بلغ نحو 1.15 مليار درهم خلال عام 2025 محققاً نمواً بنسبة 45% مقارنة بعام 2024 فيما بلغت قيمة الصادرات التونسية إلى الإمارات 432 مليون درهم بنمو 82% مقابل واردات بقيمة 721 مليون درهم.

وأضاف أن عدد الشركات التونسية المصدّرة لمنتجاتها إلى دولة الإمارات بلغ 282 شركة لافتاً إلى أن الصادرات التونسية تتركز بصورة رئيسية في قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الغذائية.

من جانبه قال يوسف بيوض تأتي الدورة الثانية من فعالية “أيام المنتجات التونسية” في إمارة الشارقة من خلال شركات تونسية تعمل في قطاعات الصناعات التقليدية والمنتجات الغذائية والزراعية بهدف التعريف بالمنتجات التونسية وتعزيز حضورها في السوق الإماراتية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والشراكة مع المؤسسات الإماراتية وذلك بالتعاون مع تعاونية الشارقة.

وتعكس هذه المشاركة حرصنا على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تُعد الشريك التجاري الأول لتونس على مستوى منطقة الخليج حيث تشهد المبادلات التجارية بين البلدين نمواً متواصلاً سواء على مستوى الصادرات التونسية إلى الإمارات أو الصادرات الإماراتية إلى تونس.

وأشار إلى ان دورة هذا العام من المعرض ركزت على قطاعات الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والصناعات التقليدية باعتبارها من القطاعات التي تمتلك فيها تونس إمكانات تصديرية واعدة إذ تمثل قطاعات الصناعة والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية مجتمعة أكثر من 30% من إجمالي الصادرات التونسية كما أن العديد من المنتجات التونسية باتت حاضرة في السوق الإماراتية.