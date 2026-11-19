دبي في 19 نوفمبر /وام/ حصد مركز دبي المالي العالمي ثلاث جوائز ضمن جوائز «ويلث بريفينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2026، تقديراً لتميزه في قطاع الخدمات المالية وإدارة الثروات والأصول، وجهوده في تطوير الخدمات المقدمة للأجيال المقبلة.

وفاز المركز بجوائز أفضل مركز مالي عالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل برنامج أو خدمة للجيل القادم، وأفضل حملة أو فريق تسويق، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس في فندق «العنوان سكاي فيو» بدبي.

وأكد سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن هذه الجوائز تعكس الدور الذي يضطلع به المركز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لإدارة الثروات والأصول، مشيراً إلى أن الإمارة تحتضن أكبر تجمع للثروات الخاصة بين مدن منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن مركز دبي المالي العالمي يستقطب حالياً أكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وما يزيد على 1400 كيان مرتبط بالشركات العائلية، بما يعكس قوة منظومته المالية وقدرته على جذب رؤوس الأموال العالمية وتلبية احتياجات المستثمرين والعائلات.

وأضاف أن المركز يواصل تطوير خدماته وحلوله المتخصصة لدعم النمو المستدام لقطاع إدارة الثروات، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

من جانبه، أكد ستيفن هاريس، الرئيس التنفيذي لشركة «كليرفيو فاينانشال ميديا»، الناشرة لمنصة «ويلث بريفينج»، أن الفائزين خضعوا لعملية تحكيم مستقلة ودقيقة، مشيراً إلى ارتفاع أعداد المشاركين ومستويات الاهتمام ببرامج الجوائز العالمية خلال العام الجاري.

وتُمنح جوائز «ويلث بريفينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للمؤسسات والأفراد المتميزين في قطاع إدارة الثروات، بناءً على معايير تشمل الأداء والابتكار والرؤية الاستراتيجية وجودة الخدمات، ضمن برنامج عالمي لتكريم المؤسسات الرائدة في القطاع.