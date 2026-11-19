دبي في 19 نوفمبر/ وام/ نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، فعالية "اللطف يجعلنا أقوى" في مدرسة دار المعرفة بمنطقة الخوانيج في دبي، ضمن أسبوع الطفولة المبكرة 2026. واستهدفت الفعالية 300 طالب وطالبة من الصفين الأول والثاني عبر 12 ورشة تفاعلية تساعد الأطفال على فهم مشاعرهم والتعامل مع الآخرين بلطف واحترام.

وأطلقت المؤسسة خلال الفعالية بطاقات تفاعلية تعرّف الأطفال بالمواطنة الصالحة من خلال ممارسات يومية منها التعامل بلطف مع الآخرين والمشاركة في المسؤوليات داخل الأسرة والمحافظة على البيئة والممتلكات العامة.

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتعزيز استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، مشيرة إلى أن مشاركة المؤسسة تأتي انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 التي تضع الأسرة في صميم أولويات التنمية المجتمعية وتترجم توجهات عام الأسرة 2026 في ترسيخ القيم الأسرية وتعزيز دورها في تنشئة أجيال واعية ومسؤولة.

وقالت :"إن بناء شخصية الطفل يبدأ من غرس القيم التي توجه سلوكه وعلاقاته بالآخرين وتنمية وعيه بذاته ومشاعره ومسؤولياته تجاه أسرته ومجتمعه. فاللطف والتعاطف واحترام الاختلاف ليست مجرد سلوكيات إيجابية بل أسس تربوية تسهم في إعداد أجيال تتمتع بالثقة بالنفس والوعي والمسؤولية وتدرك أن الانتماء للوطن يتجسد في الممارسات اليومية التي تعكس قيمه الأصيلة".

وأضافت أن المؤسسة على تحويل المفاهيم التوعوية إلى ممارسات تربوية ملموسة تمنح الأطفال فرصة لاكتساب المهارات وتطبيقها في حياتهم اليومية. ويأتي إطلاق بطاقات جديدة حول المواطنة الصالحة للمرة الأولى امتداداً لهذا التوجه لتعزيز إدراك الطفل بأن المسؤولية تبدأ من محيطه الأسري وتتسع لتشمل المحافظة على مكتسبات وطنه ومقدراته بما يرسخ ثقافة العطاء والتعاون ويدعم بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

واعتمدت الورش على بطاقات وأنشطة توعوية أعدّتها المؤسسة بما يناسب أعمار المشاركين .