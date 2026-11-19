الفجيرة في 19 نوفمبر/ وام/ نظّمت جامعة الفجيرة، ممثلةً بكلية الهندسة والتكنولوجيا، مسابقة جامعة الفجيرة المدرسية في الذكاء الاصطناعي والاستدامة (FU-AIS 2026)، بمشاركة 250 من الطلاب من أكثر من 28 مدرسة، موزعين على 66 فريقاً .

وأكد سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، خلال كلمته أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتنمية قدراتهم العلمية والتقنية، مشيراً إلى دور الذكاء الاصطناعي في دعم الابتكار وتطوير مختلف القطاعات، وتشجيع الطلبة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية تخدم المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور ماركو سافيتش، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أهمية مواكبة التطورات التقنية وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، فيما أوضح الدكتور أحمد خليفة، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الواعدة وتنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى طلبة المدارس.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد خليفة عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالجامعة، أن تنظيم المسابقة يأتي ضمن توجهات الجامعة الهادفة إلى اكتشاف المواهب الواعدة ورعاية الإبداع والابتكار لدى طلبة المدارس، وإتاحة الفرصة أمامهم لتطبيق معارفهم ومهاراتهم التقنية في تطوير مشاريع مبتكرة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة، بما يعزز قدراتهم على التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي.

وشهدت المسابقة عرضاً لمعايير تقييم المشاريع قدّمته الدكتورة يمنى شاكر، شملت أصالة الأفكار والابتكار وقابلية التطبيق وجودة العرض، فيما تولّت لجنة متخصصة تحكيم المشاريع المشاركة وفق معايير علمية معتمدة.

وكرّم الدكتور محمد الشامي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، الفرق الفائزة، وسلّمهم الشهادات والجوائز المالية، تقديراً لتميز مشاريعهم وابتكاراتهم.