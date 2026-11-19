رأس الخيمة في 19 نوفمبر/ وام/ اختتمت اليوم فعاليات «معرض رأس الخيمة للابتكار 2026»، الذي نظمته اللجنة الدائمة للفعاليات في إمارة رأس الخيمة، على مدار ثلاثة أيام في مركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو)، ضمن شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، بمشاركة 58 جهة ومؤسسة وشركة ومبتكراً من الأفراد، استعرضوا مجموعة متنوعة من المشاريع والحلول الابتكارية والتطبيقات التقنية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد سعادة خالد راشد زهرو الشحي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، أن أهم ما يخرج به المعرض في ختام أعماله أن روح الابتكار حاضرة في جهات رأس الخيمة على اختلاف اختصاصاتها وأحجامها، وأن ما شهده من مشاركة واسعة للجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والصحية والقطاع الخاص يعكس وعياً مشتركاً في الإمارة بأن التنمية التي أرسى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أسسها تقوم على الإنسان وقدرته على التجديد، وهو ما تمضي فيه حكومة الإمارة بمتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي.

وقال سعادته: «ننظر في حكومة رأس الخيمة إلى ما قُدّم في هذا المعرض رصيداً للإمارة، فما عُرض فيه من تجارب صار معرفة متاحة لجميع الجهات، وفيه من الأفكار ما يستحق أن يُبنى عليه، فالغاية من شهر الابتكار أن يتغير شيء في طريقة العمل بعد انتهائه».

وأضاف: «نثمّن كل جهة شاركت، ونتطلع إلى مشاركة أوسع في الدورات المقبلة، ونخص بالتقدير الموظفين والطلبة الذين وقفوا خلف هذه المشاريع، فهم أصل هذا الجهد وبهم يستمر».

وتوزعت المشاركات على 36 جناحاً وموقعاً للعرض، إلى جانب أربع مناطق للأنشطة المصاحبة، شملت مشاريع وتطبيقات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتعليم والرعاية الصحية والصناعة والاستدامة.

وشهد المعرض حضوراً بارزاً للمؤسسات التعليمية، التي سجلت 22 مشاركة، واستعرض طلبتها مشاريع في الروبوتات والذكاء الاصطناعي والاستدامة والتطبيقات الذكية. كما استقبل المعرض مئات الطلبة من المؤسسات التعليمية، الذين اطلعوا على الابتكارات المعروضة وتعرفوا على تطبيقاتها في مختلف المجالات.

ومن أبرز المشاركات الحكومية، استعرضت دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة تجربتها في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن نظام «مواردنا» لإدارة رأس المال البشري، من خلال 13 حالة استخدام موزعة على ست وحدات، إلى جانب منصة «تمكين رأس الخيمة» للتطوير المهني. كما عرضت دائرة التنمية الاقتصادية ابتكارات ومنتجات وحلولاً صناعية وتجارية لثماني شركات عاملة في الإمارة، فيما استعرضت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عدداً من الآليات والتجهيزات والتقنيات المستخدمة في العمل الشرطي.

وفي مجال الابتكار في التراث، شاركت دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة بعرض منتجات من الحرف والصناعات التقليدية بطابع عصري مبتكر، بالتعاون مع جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، إلى جانب تجربة بتقنية الواقع الافتراضي تحاكي رحلة الغوص، باعتبارها إحدى المهن التراثية التي يصعب تجسيدها عملياً في المعارض والفعاليات.

من جانبه، أكد محمد موسى لوجاب، رئيس اللجنة الدائمة للفعاليات في إمارة رأس الخيمة، أن تنظيم المعرض على مدار ثلاثة أيام أتاح تقديم برنامج متنوع جمع بين استعراض المشاريع والابتكارات والورش المتخصصة والأنشطة التفاعلية، مشيراً إلى حرص اللجنة على توفير بيئة مناسبة للجهات المشاركة لعرض ابتكاراتها، وإتاحة الفرصة أمام الزوار والطلبة للتفاعل مع أصحاب المشاريع والتعرف على تجاربهم. وثمّن لوجاب تعاون المؤسسات المشاركة والفرق التنظيمية والخبراء والمتخصصين الذين أسهموا في إقامة المعرض، مؤكداً تطلع اللجنة إلى الاستفادة من تجربة هذا العام في تطوير دورات المعرض المقبلة.

وشملت المشاريع المعروضة مركبة كهربائية رباعية الدفع طُورت في رأس الخيمة، وتقنيات للشحن اللاسلكي للمركبات الكهربائية، وحلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض وإدارة الموارد المائية، فضلاً عن تطبيقات لأتمتة العمليات وإدارة الأعمال، ومشاريع تعليمية وروبوتية، وتقنيات مساندة لأصحاب الهمم.

كما خصص المعرض ركناً للذكاء الاصطناعي، أتاح التعرف على الاستخدامات العملية لهذه التقنية في مجالات الأعمال والخدمات.

وشهد المعرض تنظيم «هاكاثون رأس الخيمة»، برعاية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبمشاركة ست فرق ضمت 30 طالباً وطالبة من ست مؤسسات تعليمية، هي الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وأكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، ومدرسة جيمس وستمنستر رأس الخيمة، ومجمع زايد التعليمي – الرفاعة، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الشيخ سعود بن صقر الخيرية الخاصة – فرع 2. وهدف الهاكاثون إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي لدى الطلبة، وتشجيعهم على توظيف معارفهم وقدراتهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات.

وتضمن المعرض 17 ورشة عمل وجلسة متخصصة، تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة والأعمال، والابتكار المؤسسي، وتطوير المهارات، وتوظيف البيانات في اتخاذ القرارات، إلى جانب موضوعات تتعلق بتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية، وتطوير المحتوى الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة في بيئات العمل والتعلم.