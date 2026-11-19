الشارقة في 19 نوفمبر / وام /كشفت دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في منطقة الجادة بالشارقة تفاصيل مهرجان ضواحي 26 و ذلك بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي و راشد محمد الزعابي مدير الدائرة وممثلي الجهات الشريكة والداعمة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

واستعرض المؤتمر أهداف المهرجان الذي سيقام خلال الفترة من 10 حتى 29 من ديسمبر المقبل في حديقة القرائن 5 بضاحية مويلح وبرنامجه المجتمعي والترفيهي وما تتضمنه هذه الدورة من برامج وأنشطة وتجارب تفاعلية تستهدف أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم وتعزز التواصل والترابط الأسري وتوفر مساحة جامعة للقاء أفراد المجتمع في أجواء شتوية تجمع بين الترفيه والفائدة إلى جانب إبراز دور الشراكة المؤسسية والمشاركة المجتمعية.

و أعدت اللجنة المنظمة برنامجاً متنوعاً يتضمن عروضاً ترفيهية متجولة وورشاً إبداعية وأنشطة للأطفال والعائلات إلى جانب أركان مخصصة للأسر المنتجة ورواد الأعمال ومجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تمنح الزوار تجارب متعددة على مدار أيام المهرجان.





و قال سيف روباري رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ضواحي 26 إن المهرجان يحظى بشراكة وتعاون عدد من الجهات والمؤسسات في مقدمتها مصرف الشارقة الإسلامي والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وبلدية مدينة الشارقة ومعهد الشارقة للتراث حيث تسهم هذه الشراكات في إثراء البرنامج وتكامل الخدمات والأنشطة وتعزيز تجربة الزوار وتجسيد نموذج للتعاون المؤسسي في خدمة المجتمع.

و أشار إلى أن الموسم الجديد للمهرجان يشهد مشاركة متميزة من ما يقارب 32 جهة حكومية عبر أجنحتها ومنصاتها إلى جانب 15 جهة راعية تُقدَّم برامج متنوعة ومتجددة على مدار أيام المهرجان منها الورش والمحاضرات التثقيفية والأمنية والترفيهية وغيرها تهدف الى تعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع دائرة الفائدة للزوار و اطلاعهم على مختلف الخدمات المتاحة والتعرّف على أبرز المبادرات والمشروعات.

كما تشارك أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية للمرة الأولى في مهرجان ضواحي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التفاعلية المصممة بما يتناسب مع الفئات العمرية للأطفال والنشء والتي تهدف إلى تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وقدراتهم.

بتل