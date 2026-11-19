دبي في 19 نوفمبر/وام/ ينظم نادي دبي للفروسية غداً الجمعة، سباق يوم الشهيد للقدرة لمسافة 120 كم، المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وذلك ضمن روزنامة موسم سباقات القدرة 2026 – 2027 في مدينة دبي الدولية للقدرة.

ويقام السباق على 4 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 40 كم، والثانية 35 كم، والثالثة 25 كم، والرابعة والأخيرة 20 كم، على أن ينطلق في الساعة السادسة والنصف صباحاً، وفقاً للبرنامج المعلن.

وحدد النادي الحد الأدنى لعمر الخيل المشاركة بـ6 سنوات، والحد الأقصى لمعدل نبض القلب بـ64 نبضة في الدقيقة، والوزن الأدنى للفارس بـ55 كجم، فيما تبلغ السرعة الدنيا المقررة 14 كم في الساعة.