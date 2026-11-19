أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مايك جيتلين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "كابيتال جروب" الأمريكية، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات.

وتناول اللقاء آفاق تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، بما يدعم ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، ويعزز تنافسية اقتصاد الإمارة واستدامة نموّه.

ويأتي اللقاء في ظل تنامي حضور كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية في أبوظبي، حيث افتتحت شركة "كابيتال جروب" أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط في أبوظبي العالمي، ما يعكس جاذبية الإمارة للاستثمارات العالمية ومكانتها بوابةً للأسواق الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.