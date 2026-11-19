الشارقة في 19 نوفمبر/ وام/ احتفى معهد الشارقة للتراث بخريجي الدبلومات والمؤهلات الوطنية للعام الأكاديمي 2025–2026 خلال حفل أقيم، اليوم، بمقر المعهد، بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد و أبو بكر الكندي مدير المعهد والدكتور خالد الشحي مدير الإدارة الأكاديمية إلى جانب مديري الإدارات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والخريجين في أجواء احتفالية عكست الاعتزاز بالإنجازات الأكاديمية والمهنية وجسدت اهتمام المعهد بإعداد الكفاءات المتخصصة في مجالات الثقافة والتراث والمتاحف.

وشهد الحفل تخريج الدفعة الأولى من دبلوم إدارة الأعمال في المؤسسات الثقافية والمتحفية إلى جانب خريجي المؤهلات الوطنية في عدد من التخصصات المرتبطة بالقطاع الثقافي والتراثي في خطوة تعكس تطور منظومة التعليم والتدريب المهني بالمعهد وتوسع برامجه الأكاديمية الهادفة إلى رفد المؤسسات الثقافية بكوادر مؤهلة تجمع بين المعرفة النظرية والخبرة التطبيقية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلم أن تخريج دفعة جديدة من الدبلومات والمؤهلات الوطنية يمثل ثمرة للجهود المتواصلة التي يبذلها المعهد في تطوير التعليم التراثي المتخصص وترسيخ مكانته كمؤسسة أكاديمية ومهنية تسهم في إعداد أجيال قادرة على تحمل مسؤولية صون الموروث الثقافي واستدامته.

وقال المسلم إن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الذي تقوم عليه استدامة التراث، ونحن في المعهد نحرص على أن تكون برامجنا الأكاديمية جسراً يربط بين أصالة الموروث ومتطلبات العمل المؤسسي الحديث بما يتيح للخريجين توظيف معارفهم في خدمة التراث وصونه ونقله إلى الأجيال القادمة.

وأضاف أن تخريج الدفعة الأولى من دبلوم إدارة الأعمال في المؤسسات الثقافية والمتحفية يمثل إضافة نوعية إلى مسارات التأهيل المهني بالمعهد ويعكس التوجه نحو تطوير تخصصات تستجيب لاحتياجات المؤسسات الثقافية والمتاحف وتسهم في تعزيز كفاءة إدارتها واستدامة دورها المعرفي والمجتمعي.

وأكد الدكتور خالد الشحي أن العام الأكاديمي 2025–2026 شهد محطة مهمة في مسيرة الإدارة الأكاديمية مع تخريج الدفعة الأولى من دبلوم إدارة الأعمال في المؤسسات الثقافية والمتحفية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهود التي بذلت لتطوير البرامج والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية.

وتضمن الحفل عدداً من الفقرات التي احتفت بالمسيرة التعليمية للخريجين وشملت كلمات بهذه المناسبة عكست أهمية التأهيل الأكاديمي والمهني في إعداد الكفاءات المتخصصة وأبرزت ما حققه الخريجون من إنجازات خلال فترة دراستهم وتدريبهم.

وتُوّج الحفل بتكريم أصحاب المراكز الأولى تقديراً لتفوقهم الأكاديمي إلى جانب تكريم الخريجين وتسليمهم شهاداتهم من قبل رئيس المعهد ومدير الإدارة الأكاديمية.