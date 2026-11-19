أبوظبي في 19 نوفمبر /وام/ كشف مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، خلال المؤتمر السنوي الثالث للتمريض 2026، عن توجهه نحو تطوير نموذج "المستشفى ذاتي التشغيل" بحلول عام 2030، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المحيطي والبصري لأتمتة التوثيق الطبي والإجراءات الإدارية والخدمات المساندة، بما يتيح للكوادر التمريضية تخصيص وقت أكبر للرعاية المباشرة للمرضى، ويحد من أعباء العمل المكتبي خلال المناوبات وبعد انتهائها.

وقالت سوماتي كريشنابراساد، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في المستشفى، في كلمتها، إن هذه الرؤية تقوم على مبدأ "إعادة الوقت للرعاية"، بحيث تتولى الأنظمة الذكية المهام الإدارية والتوثيقية، فيما تحتفظ الكوادر الصحية بمسؤوليات التقدير السريري والتعاطف والتواصل الإنساني مع المرضى، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية وبيئة عمل مقدميها.

وأوضحت أن المستشفى يستهدف تطبيق مفهوم "صفر توثيق - Zero Documentation"، المستلهم من مفهوم "صفر أضرار - Zero Harm" في سلامة المرضى، من خلال أتمتة تسجيل المعلومات والتوثيق والترميز الطبي وجدولة المواعيد والخدمات اللوجستية والعمليات الإدارية المرتبطة برعاية المرضى، دون المساس بالدور البشري في تقديم الرعاية أو اتخاذ القرارات السريرية.

وأكدت أن "المستشفى ذاتي التشغيل" لا يعني أتمتة الرعاية المقدمة للمريض، بل تحويل العمليات المساندة إلى منظومة ذكية، مع الإبقاء على الحضور الإنساني والمساءلة المهنية، وإخضاع مخرجات الأنظمة للمراجعة والتحقق والاعتماد من قبل الكوادر الصحية قبل إدراجها في السجلات الطبية.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المحيطي والذكاء الاصطناعي القائم على الرؤية الحاسوبية "Ambient and Vision AI"، التي يجري توظيفها في العيادات الخارجية والطوارئ وغرف العمليات وأقسام التنويم والعناية المركزة، لتوثيق الإجراءات والتقييمات الطبية تلقائياً أثناء تفاعل الممرضين مع المرضى، دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدوياً.

وذكرت أن هذه التقنيات ستسهم في توفير مزيد من الوقت للممرضين خلال مناوباتهم، للتركيز على رعاية المرضى والتواصل معهم وإجراء التقييمات الطبية، بدلاً من الانشغال بإدخال البيانات يدوياً، إذ تتولى الأنظمة الذكية توثيق المعلومات، مع احتفاظ الكوادر التمريضية بمسؤولية مراجعتها والتحقق منها واعتمادها، بما يحد من امتداد أعمال التوثيق إلى ما بعد ساعات الدوام.

وفي إطار تطوير هذه المنظومة، أوضحت كريشنابراساد أن المستشفى يتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة، من بينها "جونسون آند جونسون"، و"ميدبوت - Medbot"، و"كير وي - CareWe"، و"أنالوغ - Analog"، التي تقدم روبوتاتها بالفعل الدعم للممرضين في أجنحة المستشفى، إلى جانب تطوير مجموعة من الحلول الرقمية، تشمل منصة "ClinChat" المتاحة لمقدمي الرعاية الصحية، ونظام "Abstracta" المستخدم حالياً، ومنتجات أخرى قيد التطوير، تستند جميعها إلى منصة "Vectra" التي تشكل البنية الأساسية لهذه الحلول وتتيح جمع البيانات من مختلف الأنظمة.

ولفتت إلى أن تطوير هذه المنظومة يستدعي مشاركة مختلف العاملين في القطاع الصحي، بمن فيهم الكوادر التمريضية، في ابتكار التطبيقات والوكلاء الذكيين وتوظيفها لأتمتة إجراءات العمل وتحسينها، مشيرة إلى أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يتطلب تعزيز الثقة في مخرجاته، ومعالجة تحديات الهلوسة الرقمية والتحيز واحتمالات عدم الدقة، من خلال إخضاعها للمراجعة والتحقق والمصادقة البشرية قبل اعتمادها.

وأكدت أن حماية الخصوصية تمثل محوراً أساسياً في تطوير هذه الحلول، من خلال تطبيق مبدأ "الخصوصية في التصميم"، وتوجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي المحيطي والبصري لخدمة الرعاية الصحية بعيداً عن أغراض المراقبة، إلى جانب التحقق من كفاءة الأنظمة محلياً داخل الدولة وفي أبوظبي، وضمان السيادة الكاملة على البيانات.