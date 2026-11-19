أم القيوين في 19 نوفمبر/ وام/ نظمت جامعة أم القيوين، اليوم، ممثلةً بكلية علوم الحاسوب، مسابقة الروبوت 2026 بعنوان "تحدي الروبوت الأسرع في تتبع المسار"، ضمن فعاليات أسبوع الابتكار الذي يُقام في شهر الابتكار" الامارات تبتكر "، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز اهتمام طلبة المدارس بالتكنولوجيا، وتشجيعهم على استكشاف مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي والبرمجة والهندسة.

وشارك في المسابقة 15 فريقاً من طلبة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية من مختلف إمارات الدولة، تنافست بروبوتات ذاتية التشغيل على اجتياز المسار في أقصر وقت، مع الحفاظ على دقة تتبع الخط عند المنحنيات والانعطافات، وأتاحت المنافسة للطلبة توظيف مهاراتهم في البرمجة والعمل الجماعي من خلال اختبار الروبوت وضبط إعداداته لتحسين أدائه ضمن الوقت المحدد.

وأكد الدكتور علي صيام، رئيس لجنة تنظيم المسابقة، أن تنمية الابتكار لدى الطلبة تتطلب إتاحة فرص عملية لهم لتوظيف معارفهم النظرية وتحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية، وأوضح أن المسابقة أتاحت لطلبة المدارس توظيف مهاراتهم في التصميم والتجميع والبرمجة وحل المشكلات، في أجواء تشجع على العمل الجماعي والمنافسة الإيجابية، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى اكتشاف المواهب الطلابية في سن مبكرة، وتعزيز اهتمام الأجيال الناشئة بالتخصصات التكنولوجية والهندسية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.

واعتمدت المسابقة معايير فنية وتنظيمية لضمان عدالة المنافسة، شملت تشغيل الروبوت ذاتياً من دون تحكم خارجي أثناء المنافسة، والالتزام بالمواصفات المحددة لحجمه ووزنه ومصدر طاقته، والقدرة على تتبّع المسار واجتياز المنحنيات والانعطافات المختلفة، إلى جانب الالتزام بقواعد السلامة والتعليمات الفنية المنظمة للمسابقة.

واشترطت المسابقة أن تكون الروبوتات من تصميم وتجميع الفرق المشاركة، أو أن تُبنى باستخدام مجموعات تعليمية روبوتية معيارية قابلة للبرمجة، مع حظر استخدام الروبوتات التجارية الجاهزة والمخصصة مسبقاً لتتبع المسار.

وتمثلت أبرز التحديات الفنية عند المتسابقين في تحقيق التوازن بين سرعة الروبوت ودقته في تتبع المسار، وضبط حساسات استشعار الخط، واجتياز المنحنيات والانعطافات الحادة من دون الخروج عن المسار، كما تطلبت المنافسة من الطلبة اختبار الروبوت وتعديل إعداداته وبرمجته للوصول إلى أفضل أداء ممكن ضمن الوقت المحدد.