أبوظبي في 19 نوفمبر / وام/ وقّع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات واتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التوعية بمخاطر المخدرات والوقاية منها، والاستفادة من الدور المجتمعي للرياضة في حماية النشء والشباب، وترسيخ الوعي والسلوكيات الإيجابية لدى مختلف فئات المجتمع.

وجرى توقيع المذكرة بحضور معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وسعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، على هامش منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقامة في «مبادلة أرينا».

ووقع الاتفاقية سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة راشد حمد الشامسي، المدير العام للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. وحضر المراسم سعادة محمد بن دلموج الظاهري، وحميد محمد بخيت الكتبي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من الانتشار الواسع لرياضة الجوجيتسو والحضور الجماهيري الكبير الذي تحظى به بطولاتها، لإيصال الرسائل التوعوية إلى اللاعبين وأسرهم ومختلف شرائح المجتمع، ولا سيما الناشئة والشباب، بما يعزز الوعي بمخاطر المخدرات ويشجع على تبني أنماط حياة صحية.

وتشمل مجالات التعاون تنظيم حملات توعوية مشتركة عبر البطولات والفعاليات والمنصات الإعلامية والرقمية، وتخصيص مساحات للتوعية المباشرة داخل الصالات الرياضية، إلى جانب إشراك أبطال المنتخب الوطني في المبادرات التوعوية، للاستفادة من تأثيرهم الإيجابي وقدرتهم على إلهام الأجيال الصاعدة وتعزيز الرسائل الوقائية.

كما تتضمن المذكرة تنظيم محاضرات وورش عمل في الأندية والأكاديميات، وتأهيل المدربين والإداريين للإسهام في جهود الوقاية والاكتشاف المبكر، والتعريف بقنوات الدعم والاستشارة والعلاج المعتمدة، فضلاً عن إطلاق مبادرات تشجع الشباب على ممارسة الرياضة واعتمادها أسلوب حياة يعزز الصحة البدنية والنفسية.

ويؤكد هذا التعاون أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرياضية والجهات الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات، من خلال توحيد الجهود التوعوية وتوسيع نطاق وصولها إلى المجتمع، والاستفادة من الدور التربوي للرياضة في غرس قيم الانضباط والمسؤولية والالتزام، وتعزيز قدرة الأجيال الناشئة على اتخاذ قرارات واعية تحميها من السلوكيات الضارة.

وتعكس المذكرة حرص الجانبين على تطوير مبادرات وقائية مستدامة تستثمر الحضور المجتمعي لرياضة الجوجيتسو والتأثير الإيجابي لأبطالها، وتدعم دور الأسرة والأندية والأكاديميات في حماية الشباب، بما يعزز ثقافة الوقاية ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وصحة.