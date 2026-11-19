الشارقة في 19 نوفمبر / وام /عقد مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم أمس الأول اجتماعه الأول للعام الأكاديمي 2026/2027 بمقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة برئاسة الدكتورة خولة الملا عضو مجلس الأمناء والرئيسة السابقة لهيئة الشارقة لشؤون الأسرة نيابةً عن الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم ورئيس مجلس أمنائها.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء من داخل دولة الإمارات وخارجها حضورياً وعبر الاتصال المرئي إلى جانب خولة الحوسني نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم والقيادات العليا في الأكاديمية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع التوجه الاستراتيجي للأكاديمية للأعوام الأكاديمية الأربعة الممتدة من خريف 2026 إلى ربيع 2030 مؤكداً التزام الأكاديمية بدعم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة ضمن أفضل 20 نظاماً تعليمياً على مستوى العالم.

وتركّز الاستراتيجية على تعزيز التميّز التعليمي من خلال الارتقاء بتعليم الطفولة المبكرة وتطوير قدرات التربويين ودعم البحث العلمي والتحسين المؤسسي كما تستهدف إحداث نقلة نوعية في تعليم الطفولة المبكرة من خلال توسيع نطاق حضانات الشارقة الحكومية ليشمل رياض الأطفال الحكومية وتحقيق أثر تعليمي مستدام بالاستناد إلى البحث العلمي والابتكار وتطوير الممارسات التعليمية.

ويأتي الارتقاء بجودة تعليم الطفولة المبكرة في صميم هذه الأولويات مع التركيز على رفاه الأطفال وجاهزيتهم للالتحاق بالمدرسة وتعزيز اللغة العربية والهوية الوطنية وتوفير بيئات تعليمية دامجة وتسعى الاستراتيجية أيضاً إلى تمكين التربويين وتعزيز القدرات المؤسسية وتوظيف البحث العلمي والابتكار لتحقيق نتائج تعليمية ملموسة تعود بالنفع على المتعلمين والمجتمع.

كما استعرض المجلس التقدّم المؤسسي والأكاديمي الذي تواصل الأكاديمية تحقيقه وفي مقدمته ارتفاع أعداد الطلبة المسجّلين بنسبة 28% مقارنةً بالعام السابق ليصل إجمالي عددهم إلى 716 طالباً وطالبة في خريف 2026 ويعكس هذا النمو اتساع دور الأكاديمية في دعم التطوير المهني للتربويين وتلبية الاحتياجات المتجددة لقطاع التعليم.

و حلّت أكاديمية الشارقة للتعليم في المرتبة الحادية عشرة من بين 82 مؤسسة للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق تصنيف «سبوت لايت» الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واطّلع المجلس كذلك على مستجدات توسّع الأكاديمية في برامجها الأكاديمية وشراكاتها الدولية بما في ذلك اعتماد برنامجين جديدين للدراسات العليا ومن المقرر أن يستقبل برنامج ماجستير التربية في الاحتياجات التعليمية الخاصة الذي يُقدَّم بشهادة مزدوجة بالشراكة مع جامعة إكستر دفعته الأولى في يناير 2027 فيما سيُقدَّم برنامج ماجستير التربية في الطفولة المبكرة الذي طُرح في خريف 2026 بشهادة مزدوجة بالشراكة مع جامعة موناش اعتباراً من خريف 2027.





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