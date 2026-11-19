الشارقة في 19 نوفمبر / وام /استعرضت دائرة المالية المركزية بالشارقة خلال مشاركتها في فعاليات «أيام الشارقة للابتكار 2026» ثلاثة مشاريع نوعية تعكس توجهها نحو تطوير منظومة العمل المالي والإداري وتوظيف التقنيات الحديثة في ابتكار حلول عملية تستجيب لاحتياجات الجهات الحكومية وترتقي بكفاءة الخدمات والعمليات المؤسسية.

وتشمل المشاريع المشاركة «الشارقة سوفتبوس» (Sharjah SoftPOS) للتحصيل الحكومي الذكي و«الجرد الرقمي» باستخدام تقنية التعرف بموجات الراديو (RFID) ونظام «تميّز» لتحفيز الموظفين ومكافأتهم.

وأكدت موزة الكتبي رئيس قسم التطوير في دائرة المالية المركزية بالشارقة أن مشاركة دائرة المالية المركزية بالشارقة في «أيام الشارقة للابتكار 2026» تعكس التزامها بتطوير منظومة العمل المالي الحكومي من خلال تبني حلول مبتكرة تستجيب للتحديات التشغيلية وتحقق أثراً ملموساً في كفاءة الأداء وجودة الخدمات.

وأضافت : تجسد المشاريع الثلاثة التي نستعرضها تكامل جهود الدائرة في تطوير مختلف جوانب العمل المؤسسي بدءاً من تحديث وسائل تحصيل الإيرادات الحكومية مروراً بتعزيز دقة إدارة الأصول والممتلكات وصولاً إلى تحفيز الموظفين وتقدير إنجازاتهم ونتطلع من خلال هذه المشاركة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع الجهات المشاركة واستكشاف فرص جديدة للتعاون وتطوير حلول نوعية تدعم مسيرة التميز والابتكار في العمل الحكومي.

واستعرضت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة خلال مشاركة الدائرة مشروع «الشارقة سوفتبوس» بوصفه حلاً تقنياً يعيد صياغة آليات تحصيل الإيرادات الحكومية من خلال تحويل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد والداعمة لتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) إلى نقاط تحصيل آمنة، دون الحاجة إلى أجهزة دفع تقليدية أو ملحقات إضافية.

ويتيح المشروع للجهات الحكومية تنفيذ عمليات التحصيل عبر الأجهزة الذكية بما يوفر مرونة أكبر في تقديم الخدمات خارج مواقع العمل الثابتة ويساعد على تقليل تكاليف شراء أجهزة نقاط البيع وصيانتها وتوزيعها كما يتكامل مع منصة «تحصيل» من خلال الربط الإلكتروني المباشر، بما يدعم دقة التسويات المالية وإتاحة بيانات المعاملات والتقارير بصورة آنية.

ويدعم الحل خيارات متعددة للدفع .

وفي إطار استعراض المشاريع التطويرية للدائرة قدّمت مي عبد الله بن ساحوه مدير إدارة الحسابات بالدائرة مشروع "الجرد الرقمي" الذي يعتمد على تقنية التعرف بموجات الراديو (RFID) لتطوير عمليات حصر الأصول الحكومية وتتبعها والانتقال من إجراءات الجرد التقليدية إلى منظومة رقمية تتيح جمع البيانات وتحديثها بصورة آلية.

ويعتمد المشروع على ملصقات إلكترونية تحمل بيانات تعريفية فريدة لكل أصل وأجهزة قراءة قادرة على التعرف على الأصول وتتبعها .

ويرتبط المشروع بنظام إدارة الأصول والممتلكات الحكومية ضمن النظام المالي الحكومي «تكامل» الأمر الذي يدعم توحيد البيانات وتقليل التدخل اليدوي ويمنح الجهات الحكومية أدوات أكثر فاعلية للرقابة على ممتلكاتها وتحسين عمليات الجرد والمتابعة بما يسهم في المحافظة على الأصول ورفع كفاءة إدارتها.

فيما استعرضت عائشة عبدالله الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة بالدائرة نظام «تميّز» وهو نظام إلكتروني لتحفيز الموظفين ومكافأتهم يقوم على تقدير الإنجازات والمبادرات والمساهمات المهنية من خلال منظومة نقاط تستند إلى معايير واضحة ومعتمدة.

ويتيح النظام للموظفين اكتساب النقاط مقابل مجموعة من الأنشطة والإنجازات .

بتل