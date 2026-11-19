دبي في 19 نوفمبر / وام / أتاحت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومجلس علماء شرطة دبي، للطلبة فرصة عرض 24 مشروعاً علمياً وتقنياً أمام الوفود الدولية والخبراء وزوار القمة الشرطية العالمية، ضمن “ملتقى الأدلة الجنائية” الذي أقيم على هامش القمة في مركز دبي التجاري العالمي على مدار ثلاثة أيام، فيما وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع جامعات وشركات متخصصة لتعزيز التعاون الأكاديمي والتقني وتطوير القدرات الشرطية.واختارت اللجنة المنظمة للملتقى المشاريع المشاركة من بين 80 مشروعاً تقدم بها طلبة من تخصصات متنوعة، حيث استعرضوا أفكار مشاريعهم والمنهجيات التي اتبعوها والنتائج التي توصلوا إليها، وناقشوا مع الخبراء فرص تطويرها وإمكانية تطبيقها في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وقال الرائد خبير محمد ثاني المري، رئيس فريق ملتقى الأدلة الجنائية، إن الملتقى أتاح للطلبة فرصة عرض ابتكاراتهم ومناقشة نتائج أبحاثهم مع متخصصين من جهات مختلفة، مشيراً إلى أن تفاعل الوفود والزوار مع المشاريع عكس اهتماماً بالأفكار المطروحة وإمكانات تطويرها وتطبيقها ميدانياً.

وأضاف أن التجربة مكّنت الطلبة من الاستماع مباشرة إلى آراء الخبراء والتعرف إلى الجوانب التي يركز عليها المختصون عند تقييم إمكانية تطبيق المشاريع البحثية في الميدان.

من جانبها، أكدت خبير حصة جمال التميمي، عضو مجلس علماء شرطة دبي، أن الملتقى أتاح للطلبة عرض أعمالهم البحثية أمام جمهور دولي، والاستفادة من خبرات المختصين في شرطة دبي من خلال الورش التفاعلية، مشيرة إلى أن هذه التجارب تسهم في تطوير قدراتهم العلمية والأكاديمية، وتعزز فرص تواصلهم مع الباحثين والممارسين، وتساعدهم على تحديد مساراتهم المهنية مستقبلاً.

وشهد الملتقى تنظيم ورش عمل تفاعلية قدمها خبراء شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، تناولت تحليل الحمض النووي الجنائي، والتعرف إلى البصمات، والتحقيق في مسرح الجريمة، إلى جانب التنقل المستقبلي ومشاريع المستقبل 2035، بهدف تعريف الطلبة بالأدوات والتقنيات المستخدمة في المجالات التخصصية، وربط معارفهم الأكاديمية بالتطبيقات الميدانية.

وفي سياق تعزيز التعاون الأكاديمي والتقني، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من مذكرات التفاهم مع جامعتي دبي والشارقة وشركات متخصصة في المجالات التكنولوجية، على هامش القمة الشرطية العالمية، بهدف تبادل الخبرات العلمية والاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في تطوير العمل الشرطي والأمني.

وشملت الاتفاقيات مذكرتي تفاهم مع جامعتي دبي والشارقة للتعاون في مجالات المشاريع والتصاميم المطبقة في النقل الأمني، والمستشعرات وأنظمة التحكم، إلى جانب تنظيم الدورات والورش التدريبية.

كما وقعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة “بيرلا” التقنية للتعاون في مجال الأدلة الرقمية، وأخرى مع شركة “كوانتون سيستميز ذات المسؤولية المحدودة” في مجال التجارب والتقييمات التقنية.

ووقعت مذكرة تفاهم مع شركة “بايوروس” للتعاون في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في العلوم الجنائية والطب الشرعي وتحليل الجريمة، إلى جانب مذكرة مع “معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات” في مجالات الهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات وعلوم الحاسوب والتخصصات المرتبطة بها.