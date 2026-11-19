دبي في 19 نوفمبر/ وام/ حققت شركات مدعومة من صندوق محمد بن راشد للابتكار، نتائج جلية في قطاعات متنوعة، شملت تسهيل عمليات تجارية، وتطوير قطاعات حيوية وصناعات جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع فرص الأعمال ودعم سلاسل القيمة الوطنية، ووصول حلول تعليمية إلى آلاف الطلبة والمدارس.

وتبرز هذه النماذج أثر الابتكار في تطوير الأعمال والخدمات، فيما يعمل الصندوق مع شركائه والمبتكرين على تصميم توجهاته للمرحلة المقبلة.

وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش احتفالية نظمها الصندوق اليوم، في دبي، وكشف خلالها عن تقرير الأثر بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، بعنوان "من الواقع إلى الإنجاز: عقد من صناعة الأثر"، إن الصندوق يعمل مع منظومة متكاملة من الشركاء على تصميم توجهاته المستقبلية بذات الروح التي عمل بها خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت أن الصندوق دعم أكثر من 240 مبتكراً، وأن الشركات التي استفادت من خدماته تمكنت من جمع تمويلات تجاوزت 3.5 مليار درهم، فيما استقطبت برامجه طلبات مشاركة من أكثر من 100 دولة.

وأشارت إلى أن الشركات المدعومة تعمل في قطاعات حيوية، من بينها الصحة والتعليم والمياه والطاقة المتجددة.

وقال شاكر زينل، مدير صندوق محمد بن راشد للابتكار، إن تجربة الصندوق على مدى عقد أكدت أن تمكين المبتكرين يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الحلول التمويلية المرنة وخدمات نمو الأعمال، وتستجيب لاحتياجات الشركات في مختلف مراحل تطورها.

وأوضح أن احتياجات المبتكرين تختلف بحسب مراحل نمو مشاريعهم؛ فقد يحتاجون إلى التمويل في مرحلة، وإلى الخبرات المتخصصة أو الوصول إلى الأسواق أو فهم المتطلبات التنظيمية وبناء الشراكات في مراحل أخرى.

وأضاف أن الصندوق واصل تطوير برامجه وخدماته لتحويل تحديات النمو إلى فرص.

وقال زينل إن الصندوق يتطلع خلال العقد المقبل إلى البناء على ما تحقق، وتمكين جيل جديد من رواد الأعمال والمزيد من الشركات المبتكرة من النمو والتوسع انطلاقاً من دولة الإمارات، وتعزيز التكامل بين منظومة الابتكار والقطاعات الاقتصادية والشركاء الاستراتيجيين.

وأضاف أن الصندوق سيواصل تطوير الشراكات والاستفادة من الخبرات التي أرسيت خلال السنوات الماضية، لدعم حلول تحقق قيمة اقتصادية ومجتمعية وبيئية مستدامة.

وتستند أولويات الصندوق في المرحلة المقبلة إلى التوجهات الاستراتيجية الوطنية، بما يشمل رؤية "نحن الإمارات 2031"، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، و"مئوية الإمارات 2071"، بما يدعم القطاعات الحيوية وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استعرض تقرير الأثر قصص نجاح ونماذج رائدة تبرز دور الشركات المدعومة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية ونتائج قابلة للقياس، وتعزيز الأثر الاقتصادي والمجتمعي والبيئي للابتكار، ففي قطاع الخدمات اللوجستية، أسهمت شركة "كويك أب" في تسهيل عمليات تجارية بقيمة 875 مليون درهم خلال عام 2026.

وفي مجال الابتكار الزراعي، تنتج شركة "بيور هارفست" أكثر من 13 ألف طن من المحاصيل الطازجة سنوياً داخل الدولة.

وفي القطاع الصحي، رتبت شركة "توثبيك" تمويلات للمرضى تجاوزت قيمتها 150 مليون درهم عبر شركاء تمويل مرخصين، بما يعزز إمكانية الوصول إلى الخدمات العلاجية.

كما تسهم شركة "أكل تك" في تطوير قدرات وطنية في التصنيع عالي القيمة، من خلال حلول غذائية مؤتمتة صُممت وصُنعت في دولة الإمارات.

وعلى الصعيد المجتمعي، وصلت منصة "بيكاباك" للتعلم الاجتماعي والعاطفي إلى نحو 50 ألف طالب في 80 مدرسة بالدولة، ووصلت التقنيات المساعدة التي طورتها شركة "كي تو إينيبل" إلى أكثر من 30 ألف مستخدم مسجل حول العالم، وأسهمت في تمكين أصحاب الهمم من التواصل والتفاعل باستقلالية أكبر.

وفي مجال التكنولوجيا الحكومية، تستخدم شركة "حكومة 01" الذكاء الاصطناعي لمساعدة فرق العمل في القطاع الحكومي على الوصول إلى الممارسات العالمية في الابتكار الحكومي وتطبيقها، بما يدعم بناء القدرات الحكومية وتوظيف المعرفة والتكنولوجيا في اتخاذ القرار وتطوير الخدمات.

وتشمل النماذج البيئية التي يستعرضها التقرير شركة "مانهات، التي طورت تقنية لإنتاج المياه العذبة من مياه البحر دون الاعتماد على الكهرباء، وشركة "سيركا بايوتك" التي تحول مخلفات الغذاء إلى بروتينات ووقود للطيران المستدام وأسمدة وفق نموذج للاقتصاد الدائري.

وتشجع شركة "نضيرة" الأسر والمجتمعات على فرز النفايات وإعادة تدويرها من خلال نظام مكافآت مدعوم بالتكنولوجيا، فيما تعمل شركة "أفاني" على تطوير قدرات تصنيعية في دولة الإمارات لإنتاج بدائل مستدامة للمنتجات البلاستيكية التقليدية ذات الاستخدام الواحد.

ويستعرض التقرير أيضاً شركة "مواد سيراميك"Seramic Materials، التي تعيد تدوير النفايات الصناعية وتحولها إلى مواد للبناء ومنتجات سيراميكية تقنية، يمكنها خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 30% وتقليل الطاقة المستهلكة في عمليات المعالجة بنحو 20% مقارنة بالبدائل التقليدية

وعلى صعيد الحضور الإقليمي والدولي، حجز أعضاء الصندوق أكثر من 65 مركزاً، ضمن قوائم مبادرة "مستقبل 100" في دولة الإمارات خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، كما حصلت شركات مدعومة على جوائز وتكريمات إقليمية ودولية تعكس تنافسية حلولها.