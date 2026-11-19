رأس الخيمة في 19 نوفمبر/وام/ حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، يرافقه، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أُقيم بمناسبة زفاف الشيخ سالم بن سلطان بن حميد القاسمي إلى كريمة الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، والشيخ عمر بن طارق بن كايد بن محمد القاسمي إلى كريمة الشيخ محمد بن راشد بن أحمد المعلا.

وقدم سموه، خلال الحفل الذي أُقيم في قاعة «البيت متوحد» بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، يسودها المحبة والمودة والاستقرار.