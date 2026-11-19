الشارقة في 19 نوفمبر/وام/ انطلقت اليوم فعاليات منافسات النسخة الـ 4 من بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز من فئة ثلاث نجوم بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء وسعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وفاز الفارس صالح مفرج الكربي على صهوة الجواد "لاس فيغاس" في منافسة كلباء الترحيبية من فئة النجمة الواحدة و بمواصفات المرحلتين الخاصة برعاية نادي الشارقة للفروسية والسباق وصمم مسارها الدولي الإماراتي يوسف المحمودي بحواجز بلغ ارتفاعها 1.15 متر وتنافس بها 76 مشاركاً نجح منهم 23 مشاركاً في عبور المرحلتين دون خطأ .

وبفارق التوقيت توّج الكربي المشارك رقم (18) بجائزة الصدارة منهياً المرحلة الثانية في زمن بلغ 32.35 ثانية وحازت جائزة المركز الثاني الفارسة البريطانية لافينيا اكسلستون وأنهت المرحلة الثانية على صهوة الفرس "كريستينا" في زمن 33.32 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس الشبل غانم محمد غانم الهاجري أصغر المشاركين عمراً (13 سنة) وأنهى المرحلة الثانية مع الفرس "ليليلونكا اس تي دبليو".

وفي ثاني منافسات البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة بمواصفات المرحلتين الخاصة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.25 متر برعاية بلدية كلباء تنافس 38 مشاركاً وأكمل 8 منهم المرحلتين دون خطأ وبفارق التوقيت فاز بجائزة المركز الأول الفارس السوري محمد غالي الزيبك وأنهى المرحلة الثانية مع الجواد "ماكس دو ريسور زد" في الزمن الأفضل وبلغ 31.64 ثانية. وتوّجت بجائزة المركز الثاني وللمرة الثانية على التوالي الفارسة البريطانية لافينيا اكسلستون مع الجواد "كيلارد بي ماين" وأنهت المرحلة الثانية في زمن بلغ 32.46 ثانية وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس السوري ليث كامل سليمان وأنهى المرحلة الثانية مع الجواد "يوريتندر" في زمن بلغ 33.31 ثانية.