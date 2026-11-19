الشارقة في 19 نوفمبر/وام/ وقّعت شركة ساند لإدارة المرافق وأكاديمية الشارقة للتعليم اتفاقية اليوم إتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تأسيس معهد متخصص للتدريب والتأهيل المهني في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقية وتطوير منظومة التدريب المهني بما يسهم في إعداد كفاءات مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل في إمارة الشارقة.

وقّع الاتفاقية المهندس حامد الزرعوني المدير العام لشركة ساند لإدارة المرافق و خولة الحوسني نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم بحضور الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم ورئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص الى جانب ممثلي من الجانبين.

وقال المهندس حامد الزرعوني إن الشراكة خطوة مهمة في توجهنا نحو الاستثمار في بناء القدرات المهنية وتطوير الكفاءات التي يشكل تأهيلها ركيزة أساسية لاستدامة مختلف القطاعات ونؤمن بأن الجمع بين الخبرة التشغيلية والمعرفة الأكاديمية يتيح تقديم تجربة تدريبية أكثر ارتباطاً بمتطلبات الواقع العملي ويسهم في إعداد كوادر تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة تطورات القطاع.

وعبر عن التطلع من خلال هذا التعاون إلى تأسيس بيئة تدريبية متخصصة تتيح نقل الخبرات وتطوير المهارات وتوفر مسارات مهنية تسهم في تمكين الأفراد وتعزيز فرصهم في سوق العمل بما ينسجم مع طموحات إمارة الشارقة في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني.